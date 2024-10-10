Mahfi Eğilmez işsizlik verilerini değerlendirdi...

Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:44

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:44

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı işsizlik verilerini değerlendirdi.

TÜİK, ağustos 2024 itibarıyla Türkiye’deki işsizlik oranını yüzde 8,5 olarak bildirdi. Haziran ayında yüzde 9,1 olarak açıklanan işsizlik oranı, bazı sektörlerdeki daralmaların görüldüğü verilere rağmen gerileyerek temmuzda yüzde 8,8’e düştü.

İşsizlik verilerine ilişkin yorum yapan ekonomistler, genellikle âtıl işgücü oranlarına odaklanıyor. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 27,2 olarak kaydedildi.

'İŞE BAŞVURANLARIN SAYISI AZALDI'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmesinde bu duruma dikkat çekti.

Eğilmez, işsizlik oranlarındaki azalmaya dikkat çekerken, durumun aslında işsizlikte değil, iş bulma umudunda bir azalma olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 8,8'den yüzde 8,5'e gerilerken geniş işsizlik oranı yüzde 26,5’ten yüzde 27,2'ye yükseldi. Bu, işsizlik oranının azaldığını değil, iş aramak için başvuranların azaldığını gösteriyor. Yani insanların bir bölümü daha iş bulma umudunu yitirmiş”