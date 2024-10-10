Mahfi Eğilmez işsizlik verilerini değerlendirdi...
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, TÜİK'in Ağustos 2024 işsizlik verilerini değerlendirerek, işsizlik oranının yüzde 8,5'e gerilemesine rağmen geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 27,2'ye çıktığını belirtti. Eğilmez, bu durumun iş bulma umutlarının azaldığını gösterdiğini vurguladı.
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı işsizlik verilerini değerlendirdi.
TÜİK, ağustos 2024 itibarıyla Türkiye’deki işsizlik oranını yüzde 8,5 olarak bildirdi. Haziran ayında yüzde 9,1 olarak açıklanan işsizlik oranı, bazı sektörlerdeki daralmaların görüldüğü verilere rağmen gerileyerek temmuzda yüzde 8,8’e düştü.
İşsizlik verilerine ilişkin yorum yapan ekonomistler, genellikle âtıl işgücü oranlarına odaklanıyor. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 27,2 olarak kaydedildi.
'İŞE BAŞVURANLARIN SAYISI AZALDI'
İktisatçı Mahfi Eğilmez, işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmesinde bu duruma dikkat çekti.
Eğilmez, işsizlik oranlarındaki azalmaya dikkat çekerken, durumun aslında işsizlikte değil, iş bulma umudunda bir azalma olduğunu şu sözlerle açıkladı:
“Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 8,8'den yüzde 8,5'e gerilerken geniş işsizlik oranı yüzde 26,5’ten yüzde 27,2'ye yükseldi. Bu, işsizlik oranının azaldığını değil, iş aramak için başvuranların azaldığını gösteriyor. Yani insanların bir bölümü daha iş bulma umudunu yitirmiş”
Ağustos ayında işsizlik oranı % 8,8'den % 8,5'e gerilerken geniş işsizlik oranı % 26,5'den % 27,2'ye yükseldi. Bu, işsizlik oranının azaldığını değil, iş aramak için başvuranların azaldığını gösteriyor. Yani insanların bir bölümü daha iş bulma umudunu yitirmiş.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) October 10, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıldız futbolcu evinde ölü bulundu!
- 'Domuz eti' skandalına ilk açıklama
- Son seçim anketi paylaşıldı!
- Özel kalemin valizinde 60 kilo kaçak altın bulundu!
- ‘Adımı o kirli ağzına almasın, Cem Garipoğlu ölmedi’
- E-Nabız deyip geçmeyin!
- ABD mahkemesinden 'Eylem Tok' kararı
- MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
- O dairenin başkanı değişti
- SGK il müdürü görevden alındı!