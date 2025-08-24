İstanbul’da evlenmek artık lüks: Kır düğünleri 1 milyon TL’ye yaklaştı!

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) 2025 verilerine göre, salon ve kır düğünlerinde maliyetlerin geçen yıla kıyasla ciddi oranda arttığı belirlendi.

Rapora göre, 2025’te salon düğünü ortalama 850 bin 95 TL’ye ulaşırken, kır düğünü maliyeti 981 bin 895 TL’ye çıktı.

Evlilikle ilgili tüm harcamalar 5 kategori altında toplamda 79 kalem baz alınarak hesaplandı. Yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2024 yılına göre yüzde 44,2 artarak 850.095 TL olarak açıklandı.

Kır düğünü yapmanın toplam maliyeti ise, geçen seneye göre yüzde 30,2 artış göstererek tüm masraflar dahil 981.895 TL olarak belirlendi.

KINA, NİŞAN, TAKILAR VE BALAYI MASRAFLARI DAHİL DEĞİL...

Maliyet hesaplamasında beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama, yeni bir ev kurma masrafları ve diğer tüm giderler bu kategori içerisine dahil edilirken; kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmedi.

2024 yılında düğün için salon kiralama fiyatı ortalama 70.000 TL olarak hesaplanırken, 2025 yılında bu fiyatın yüzde 88,3 artarak ortalama 131.800 TL olması dikkat çekti. Kır düğünü alanı kiralamanın maliyeti ise geçen seneye göre yüzde 12,2 artış göstererek 263.600 TL olarak belirlendi.