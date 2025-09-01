İstanbul enflasyon verileri açıklandı: Ağustos rakamlarında büyük artış!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) verilerine göre, 2025 Temmuz ayında yüzde 1,14 artış kaydeden toptan fiyatlar, ağustosta yüzde 2,56 yükseldi. İTO yetkilileri, bu artışın temel olarak gıda, maden ve kimyevi maddelerden kaynaklandığını belirtti.

İTO’DAN DETAYLI AÇIKLAMA

Açıklamada, “Ağustos 2025’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,49, Madenler grubunda yüzde 4,30, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,43, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 0,83 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde -0,83 azalış gözlenirken, Mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Yıllık ortalama bazda ise artışlar inşaat malzemelerinde yüzde 66,60, mensucatta yüzde 55,41, gıda maddelerinde yüzde 30,94, işlenmemiş maddelerde yüzde 29,70, kimyevi maddelerde yüzde 26,55, yakacak ve enerjide yüzde 24,29 ve madenlerde yüzde 18,83 olarak kaydedildi.

FİYAT HAREKETLERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

İTO yetkilileri, toptan fiyatlardaki yükselişin, özellikle üretici maliyetlerini ve ticari faaliyetleri yakından etkilediğine dikkat çekti. Ağustos ayındaki artışın, üretim ve tüketim tarafında etkilerinin önümüzdeki dönemde daha net görüleceği ifade edildi.