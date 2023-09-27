İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu görevden alındı
İstanbul Havalimanı'nın işletmeci şirketi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu görevden alındı. Samsunlu'nun yerine Selahattin Bilgen vekaleten atandı.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu görevden alındı.
Yusuf Akçayoğlu’nun 2017'deki istifasının ardından İGA’da CEO koltuğuna oturan Kadri Samsunlu’nun ayrılığına ilişkin şirketten açıklama yapıldı.
September 27, 2023
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2017 yılından bu yana İGA İstanbul Havalimanı’na başarıyla liderlik etmiş olan CEO’muz Sayın Kadri Samsunlu ile ortak şekilde yürüttüğümüz bir sürecin sonucunda yollarımızı ayırmaya karar verdiğimizi bildirmek isteriz. Kendisine İGA İstanbul Havalimanı’nın başarısına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
İGA İstanbul Havalimanı CEO’luk görevine, CFO’muz Sayın Selahattin Bilgen vekaleten atanmıştır. İGA İstanbul Havalimanı olarak ‘küresel aktarma merkezi’ konumumuzu her geçen gün güçlendirecek ve Türkiye’nin geleceği için değer üretmeye devam edeceğiz."
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