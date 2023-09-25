Turkcell'de Bülent Aksu'nun görevi sona erdi

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:17

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:17

Turkcell yönetim kurulu, 14 Eylül'de genel müdürlük görevine, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Bülent Aksu'yu atamıştı.

Turkcell tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Bülent Aksu'nun görevi sona erdiği belirtildi.

KAP'a yapılan duyuruda, "Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz" denildi.