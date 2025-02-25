İstanbul'da aidat krizi sürüyor: Fiyatlar 60 bin TL'yi aştı!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:19

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:19

İstanbul’daki site ve apartman aidatlarına yapılan büyük zamlar, ev sahiplerini ve kiracıları zor durumda bırakıyor. Son dönemdeki artış, kiracıların taşınmalarına, ev sahiplerinin ise finansal zorluklarla karşılaşmalarına yol açtı. Aidatlar bazı bölgelerde 65 bin TL’ye kadar ulaşırken, diğer bölgelerde daha düşük rakamlarla karşılaşılabiliyor. Bu artış, yaşam maliyetlerini artırarak ciddi bir yük oluşturuyor.

RAKAMLAR ARASINDAKİ DEV FARK!

İstanbul’da aidatlar, genellikle yıllık yüzde 50 oranında artış gösterse de bazı bölgelerde bu oran yüzde 100’e kadar çıkabiliyor. Aidatlar, bazı sitelerde bin 100 TL’den 65 bin TL’ye kadar değişebiliyor. Bu yükselen maliyetler, kiracıları ve ev sahiplerini daha uygun fiyatlı konutlar aramaya yönlendiriyor. Özellikle düşük gelirli kesimler, artan aidatlar nedeniyle zor durumda kalıyor.

Ev sahipleri de aidat artışlarından olumsuz etkileniyor. Kaliteli hizmetlerin artırılması, güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve bakım masraflarının yükselmesi gerekçesiyle yapılan zamlar, ev sahiplerinin bütçelerini zorluyor. Bazı apartmanlarda merkezi ısıtma arızaları, asansör bakımları ve çevre düzenlemeleri gibi ek masraflar aidatları artırıyor.

Aidat artışları konut piyasasında hareketlilik yaratmışken, uzmanlar ev sahipleri ve kiracılara daha dikkatli bütçe yönetimi yapmalarını öneriyor. Artan aidatlar, kiracılar ve ev sahipleri için daha hesaplı seçeneklere yönelme zorunluluğu doğuruyor.

'AİDAT RAKAMLARI 65 BİN LİRALARA KADAR ÇIKIYOR'

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Avukat İbrahim Güllü, "İstanbul'da aidat ortalama tutarı yaklaşık 2 bin 400 lira, ilçelere göre ortalama rakamlar ise Beşiktaş'ta 5 bin 750, Şişli'de 4 bin 800 lira, Kadıköy'de 4 bin 400 lira, Çatalca'da bin 100 lira, Silivri-Sultangazi-Arnavutköy gibi yerlerde ise bin 250 lira civarında" dedi.

"Beykoz-Beşiktaş gibi ilçelerin bazı noktalarında özellikle villalardan oluşan sitelerde ise bu aidat rakamları 65 bin liralara kadar çıkıyor" diyen Güllü, şunları ekledi: "Eskiden konutların sadece kira ya da satılık bedeline bakılırken artık aidat bedeli de önemli bir ölçü haline geldi. Aidat ödenmemesini fırsat bilen ev sahipleri de kiracısını tahliye etmek için artık bu yöntemi seçiyor."

Ev sahiplerinin veya kiracıların yüksek aidat zamlarına karşı ne yapmaları gerektiğiyle ilgili de önerilerde bulunan Güllü, "Toplantılarda belirlenecek yüksek aidatlara karşı itirazlarını yazılı olarak bildirmeli ve toplantı tutanağına itiraz şerhi koymalıdır" şeklinde konuştu.