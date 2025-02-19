İPA Başkanı Emlak Konut kampanyasının bilinmeyenlerini anlattı: 'Bu yapılan sosyal konut değil'

Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:55

Güncelleme: 19.02.2025 - 15:04

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emlak Konut’un başlattığı kampanyayı eleştirdi. Gökce, 25 projede 4 bin 500 konut için yapılan kampanyanın, dar ve orta gelir gruplarını değil, yüksek gelir sahiplerini hedeflediğini belirtti.

'ÇALIŞANLARIN YÜZDE 95’İ YARARLANAMAZ'

Kampanya çerçevesinde sunulan konutların fiyatları 5 milyon 950 bin lira ile başlıyor. Gökce, yeni evli bir çiftin 1+1 konut almak için 1 milyon 190 bin lira peşinat ödemesi gerektiğini, kalan 4 milyon 790 bin liranın ise kredi ile finanse edileceğini ifade etti. 60 ay vade ile yapılan kredi ödemelerinin aylık 166 bin lira ile başladığını belirten Gökce, bir diğer ödeme planında ise 120 ay vade ile aylık 61 bin 698 lira ödeme yapılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’de net asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğubu belirten Gökce "Bugün Türkiye’de çalışanların yüzde 95’i asgari ücretin 2 katından daha az ücret alıyor. Yani çalışanların yüzde 95’i bu kampanyadan yararlanamaz" ifadelerinde bulundu.

KAYNAKLAR KÜÇÜK BİR ZÜMREYE AKTARILIYOR

Emlak Konut'un kampanyasını eleştiren Gökce, bu projelerin, dar ve orta gelirlilere hitap etmek yerine, zenginlere ve sermaye sahiplerine yönelik olduğunu söyledi. Ayrıca, kamu arazileri ve sübvansiyonlarla yapılan konutların, yüksek gelirli gruplara üçüncü ya da dördüncü konut olarak sunulduğunu belirtti. Gökce, bu projelerin halk için harcanması gereken kaynakların küçük bir zümreye aktarılması anlamına geldiğini vurgularken ''Bu yapılan sosyal konut değil'' ifadelerini kullandı.

Gökce, söz konusu projelerin sosyal konut olmadığını, anayasadaki konut hakkı ve TOKİ’nin kuruluş amacının göz ardı edildiğini söyledi.

Gökce'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

?? Emlak Konut’un 25 projede 4.500 konut için başlattığı “kampanya” dar ve orta gelirlileri değil yüksek gelir gruplarını hedefliyor.

?? Kampanya kapsamında en düşük konut bedeli 5 milyon 950 bin lira. 1’inci el konut alımında kullanılabilecek azami kredi tutarı (A) sınıf konut fiyatının yüzde 80’ine eşit. Yani yeni evli bir çift ilk evlerini almak istese 1+1 ev için 1 milyon 190 bin lira peşinat ödemek, kalan 4 milyon 790 bin lirayı da kredi çekmek zorunda. 4 milyon 790 bin lira 60 ay vade ile kredi çekilse aylık ödemesi 166 bin liradan başlıyor.

?? Kampanya kapsamında sunulan bir diğer seçenek 120 ay boyunca aylık 61 bin 698 lira ödemek. Bugün Türkiye’de net asgari ücret 22 bin 104 lira. Yani yeni evli bir çiftin ödeyeceği aylık taksit asgari ücretin yaklaşık 3 katı. Bugün Türkiye’de çalışanların yüzde 95’i asgari ücretin 2 katından daha az ücret alıyor. Yani çalışanların yüzde 95’i bu kampanyadan yararlanamaz.

?? TOKİ iştiraki olan Emlak Konut’un bir kez daha dar ve orta gelirlileri değil yüksek sermaye sahiplerini hedeflediği görülüyor.

?? Yapılan proje ile bir kez daha kamu arazi ve sübvansiyonları ile üretilen konutlar yüksek gelir/ sermaye sahiplerine üçüncü - dördüncü konut olacak.

?? Bir kez daha kamu kurumu eliyle 86 milyona ait ve halk için harcanması gereken kaynaklar / zenginlikler küçük bir zümreye transfer edilecek.

?? Bu yapılan sosyal konut değil. Anayasadaki konut hakkı ve TOKİ’nin kuruluş amacı gözardı edilmeye devam ediliyor.