İstanbullu sofradan ve giyimden kesti: Dışarıda yemek yemek artık 'lüks'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentin toplumsal, ekonomik ve demografik eğilimlerini izlediği “İstanbul Barometresi”nin aralık ayı sonuçlarını yayımladı. Telefon anketleriyle gerçekleştirilen “Gündem Araştırmaları”, Aralık 2025 verileriyle birlikte 2025 yılının genel bir özetini de sundu. Araştırmaya göre 2024–2025 döneminde hem Türkiye hem de İstanbul gündeminin ana başlıklarını ekonomi, yargı ve siyaset oluşturdu.

KREDİ KARTI BORÇLARI GEÇİM SIKINTISINI GÖSTERDİ

Araştırmada, kredi kartı borçlarının yalnızca asgari tutarının ödenmesi ya da hiç ödenememesi eğiliminin artması, haneler üzerindeki ekonomik baskının önemli göstergelerinden biri olarak öne çıktı. Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödediğini belirtenlerin oranı Aralık 2025’te yüzde 35,4’e yükselirken, hiç ödeme yapamadığını ifade edenlerin oranı yüzde 9,6 oldu. Bu oranlar, 2024–2025 dönemi içerisindeki en yüksek seviyelerden biri olarak kaydedildi.

Kasım 2025’te kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyenlerin oranı yüzde 31,3 olarak ölçülmüştü. Veriler, yaz aylarında geçinemediğini belirtenlerin oranının arttığını, yıl genelinde ise hanelerin büyük bölümünün tasarruf yapamadığını ortaya koydu.

GIDA ERİŞİMİNDE KAYGI ZİRVEYE ULAŞTI

Hanede yeterli gıdaya ulaşma konusundaki endişe, Eylül 2025’te en üst seviyeye çıktı. Yeterli gıdaya erişim konusunda endişe duyduğunu belirtenlerin toplam oranı bu dönemde yüzde 49,4 olarak ölçüldü. Bu grubun yüzde 17,9’u “evet, sıklıkla”, yüzde 13,3’ü “evet, bazen”, yüzde 8,2’si ise “evet, nadiren” yanıtını verdi.

Yılın son aylarında bu kaygı kısmen gerilese de yüksek seyrini sürdürdü. Kasım 2025’te hanede yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe duyduğunu belirtenlerin toplam oranı yüzde 45,1 olarak kayıtlara geçti.

DIŞARIDA YEMEK VE GİYİM HARCAMALARINDA DARALMA

Araştırma, son bir ayda dışarıda yeme-içme ve giyim harcamalarında belirgin bir daralma yaşandığını da ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 63,4’ü dışarıda yeme içme alışkanlıklarında azalma olduğunu belirtirken, yüzde 55,8’i giyim harcamalarının azaldığını ifade etti. Giyim harcamalarında artış olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 11 olurken, yüzde 33,2’si harcamalarının değişmediğini bildirdi.

YILBAŞI KUTLAMALARI EVE TAŞINDI

Verilere göre, yılbaşını evde ya da yakın çevrede geçirme eğilimi 2025’te arttı. Aralık 2024’te yılbaşı gecesini evde ya da yakın çevrede geçirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 91,8 iken, Aralık 2025’te bu oran yüzde 93,1’e yükseldi.

Ekonomik nedenlerle yılbaşı kutlama alışkanlıklarını eskisinden farklı yaptığını söyleyenlerin oranı ise Aralık 2024’te yüzde 31,9, Aralık 2025’te yüzde 30,8 olarak ölçüldü.

İstanbul Barometresi sonuçları, 2025 yılı boyunca İstanbulluların artan geçim sıkıntısı, gıda erişimi kaygısı ve tüketim alışkanlıklarındaki daralma ile karşı karşıya kaldığını net biçimde ortaya koydu.