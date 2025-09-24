İstanbulluların gündemi ekonomi: Geçim kaygısı tartışmaları öne çıkıyor!

İstanbul Planlama Ajansı tarafından her ay yayımlanan İstanbul Barometresi’nin ağustos sayısı kamuoyuyla paylaşıldı.

EKONOMİ ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmaya göre, İstanbulluların ev içi gündeminde ilk sırada ekonomik sorunlar yer alıyor. Katılımcıların yüzde 40’ı evlerinde en çok geçim sıkıntılarını konuştuklarını ifade ederken, yüzde 15,3’ü orman yangınlarını, yüzde 6,5’i ise okulların açılmasını gündem yaptığını aktardı.

BEKLENTİLER VE KİŞİSEL DEĞERLENDİRMELER

Barometre sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 22,5’i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşünürken, yüzde 40,4’ü kötüleşeceğini öngördü. Kendi ekonomik durumunu değerlendiren İstanbulluların yüzde 29,3’ü iyileşme beklerken, yüzde 26,6’sı kötüleşme beklentisi içinde olduğunu söyledi.

KREDİ KARTI KULLANIMINDA DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Araştırmada kredi kartı kullanımına ilişkin dikkat çekici veriler yer aldı. Katılımcıların yüzde 47,6’sı borcun tamamını ödeyebildiğini ifade ederken, yüzde 32,9’u yalnızca asgari tutarı ödeyebildiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 8,8’i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini söyledi.

İstanbul Barometresi’nin Ağustos verileri, şehrin ekonomik gündeminin yanı sıra vatandaşların finansal alışkanlıklarına dair de önemli ipuçları sunuyor. Uzmanlar, geçim kaygısının İstanbulluların ev içi konuşmalarında öne çıkmasının, hem sosyal hem ekonomik politikaların belirlenmesinde dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.