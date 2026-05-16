İstikbal Mobilya satıldı: Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin köklü mobilya markalarından İstikbal Mobilya’nın satış süreci tamamlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından düzenlenen ihale sonucunda şirket, Paşalı Grup’un bünyesine geçti.

TMSF Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen açık artırmaya üç şirket katılırken, yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek teklifi veren Paşalı Grup ihaleyi kazandı.

İLK İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

BirGün'ün aktardığına göre; satış sürecinde İstikbal Mobilya’nın değerindeki artış dikkat çekti. İlk ihalede muhammen bedel 12 milyar 500 milyon TL olarak belirlenmiş, ancak yeterli katılım sağlanamadığı için iptal edilmişti.

Son gerçekleştirilen ihalede ise şirketin değeri yaklaşık 4 milyar TL artarak 16 milyar 500 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu artış, yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığına işaret etti.

1978 yılında inşaat sektörüyle faaliyetlerine başlayan Paşalı Grup, zaman içinde otomotiv, araç kiralama ve turizm alanlarında da büyüme kaydetti. 1991 yılında merkezini İstanbul’a taşıyan grup, Adem Paşalı yönetiminde yatırımlarını çeşitlendirmeyi sürdürüyor.

İstikbal Mobilya’nın satın alınmasıyla birlikte Paşalı Grup, mobilya sektörüne de giriş yapmış oldu.