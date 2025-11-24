İtalyan Lisesi’nde hak mücadelesi: Türk öğretmenler yoksulluk sınırında!

Sendika açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesi doğrultusunda okul yönetimiyle toplu iş sözleşmesi sürecinin başlatıldığını, ancak yapılan görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilemediğini belirtti.

18 Kasım’da gerçekleştirilen toplantıda sunulan yüzde 12’lik zam teklifinin, Türkiye koşullarında kabul edilebilir olmaktan uzak olduğu ifade edildi. Tez-Koop-İş, Türk öğretmenlerin yoksulluk sınırının altında kalan maaşlar nedeniyle ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını, sunulan teklifin öğretmenleri gelecekte daha zor günlerin beklediği anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada, İtalyan Lisesi’nde görev yapan Türk öğretmenlerin, aynı okulda çalışan İtalyan meslektaşlarına kıyasla ağır iş yükü, kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlerle karşı karşıya bırakıldığı öne sürüldü.

‘AMACIMIZ ADİL BİR ÇALIŞMA ORTAMI’

Sendika, “Türk öğretmenler bu okulda sadece eğitimci değil, Türk kültürünün ve Milli Eğitim sisteminin temsilcileridir. Hepsi alanında uzman, deneyimli ve nitelikli öğretmenlerdir” diyerek öğretmenlerin hak ettiği saygıyı ve koşulları talep etti. Açıklamada okul yönetimine seslenen sendika, eşit ücret, insana yakışır sosyal haklar ve adil bir çalışma ortamı sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca okulun uluslararası bir kurum olması nedeniyle sendikal hakları kullanmanın engellenmesine yönelik iddialar reddedilerek, “Amacımız çatışma değil, adil ve saygın bir çalışma ortamı yaratmaktır” ifadelerine yer verildi. Tez-Koop-İş, velileri ve toplumu öğretmenlerin haklı mücadelesine destek olmaya çağırdı. Okul yönetiminin ve İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın çözüm önerilerini dikkate almasını bekledikleri belirtilerek “Güçlü ve nitelikli eğitim, emeğinin karşılığını alan öğretmenlerle mümkündür” çağrısı yapıldı.