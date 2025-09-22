İthal otomobile ek vergiler yolda: Hangi aracın fiyatı ne kadar artacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen araçlara ek gümrük vergileri getirildi.

Buna göre; konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobillerde yüzde 25 veya en az 6 bin dolar, plug-in hibritlerde yüzde 30 veya en az 7 bin dolar, elektrikli otomobillerde ise yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar ek vergi uygulanacak.

Öte yandan, 2018’den bu yana ABD’den ithal edilen araçlara uygulanan yüzde 60 ek vergi kaldırıldı. Ancak ABD ile Türkiye arasında STA bulunmadığından bu araçlar da yeni tarife kapsamına girecek.

SIFIR ARAÇTA ZAM BASKISI İKİNCİ ELİ NASIL ETKİLEYECEK?

Yeni vergilerin özellikle Çin menşeli elektrikli ve hibrit otomobillerin fiyatlarını ciddi oranda artırması bekleniyor. Bu durum, sıfır araç pazarında maliyet baskısı yaratacak ve tüketicilerin daha uygun fiyatlı seçeneklere yönelerek ikinci el araçlara talebi artırması öngörülüyor.

Sektör temsilcileri, ithal araçların pazar payının yüzde 70 seviyesinde olduğunu, bu kararın sıfır araç fiyatlarını yukarı çekeceğini belirtiyor. Böylece uygun segmentteki ikinci el araçların yeniden cazip hale geleceği ifade ediliyor.

KARARIN İÇERİĞİ NE OLDU?

Çin ve Japonya menşeli hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi oranları yükseltildi.

Çin menşeli konvansiyonel (içten yanmalı) otomobillerin gümrük vergisi oranı düşürüldü.

ABD menşeli hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi oranı azaltıldı.

Avrupa ve Güney Kore menşeli konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi oranında değişiklik yapılmadı.

İKİNCİ ELDE SON DURUM

Uzmanlara göre yıl sonuna kadar ikinci el talebinin artması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025’in ilk 8 ayında ikinci el otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 büyüyerek 4 milyon 460 bin adede ulaştı. Ağustos ayında ise ikinci el otomobil satışları 659 bin 915 adet olarak kaydedildi. Toplam ikinci el araç pazarı (otomobil, hafif ticari, motosiklet ve ağır ticari dahil) 7 milyon 155 bin 819 adede çıktı.

Uzmanlar, yıl sonunda toplam ikinci el araç pazarının 11 milyona yaklaşarak rekor kırabileceğini öngörüyor.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Ek vergiler, kararın yayımlandığı tarihten 60 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte ithalat işlemleri başlamış araçlara geçiş kolaylığı sağlanacak. Ayrıca Türkiye’ye yatırım yapan firmalar, yatırım teşvik belgesi kapsamında bu vergilerden muaf olacak.