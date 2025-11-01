İTO fiyat artışlarını açıkladı: Giyim bir ayda yüzde 17 arttı!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,31, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,51 artış gösterdi.

BİR YILA YÜZDE 40 ENFLASYON

Perakende fiyatlarda artış ekimde, geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 40,84 olarak gerçekleşirken toptan fiyatlardaki değişim oranı yüzde 23,78 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİMDE

Ekimde aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı, giyim ve ayakkabıda yüzde 17,26, haberleşmede yüzde 5,42, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 4,05, lokanta ve otellerde yüzde 3,97, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 2,38, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,33, konut harcamalarında yüzde 2,21, ev eşyasında yüzde 2,02, eğlence ve kültürde yüzde 1,39, ulaştırmada ise yüzde 0,61 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda eğitim harcamaları ile sağlık harcamalarında bir değişim izlenmedi.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ

Toptan eşya fiyatlarında ise ekimde aylık bazda gıda maddeleri grubunda yüzde 3,40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,13, madenler grubunda yüzde 2,53, yakacak ve inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,05 artış yaşanırken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,81 ve işlenmiş maddeler grubunda yüzde 0,91 azalış kaydedildi. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmedi.