İzmir’de gevrek 10 TL oldu: Zam kaçınılmaz!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:28

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:28

Gelen zamlarla artan maliyetler, izmir gevreği ve boyozu da vurdu. İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, gevrek ve boyozun bugünden itibaren 10 liradan satılacağını duyurdu.

İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlerde bir süredir simidin 10 liradan satışa sunulduğunu belirten Erişen, “İzmir’de de 11 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere 100 gram İzmir Gevreği 10 liradan satılacaktır. Dileriz ki, zam yapmayalım, hem esnafımız kazansın hem vatandaş gönlünce gevrek tüketebilsin. Ancak her mal alışımızda yeni rakamlarla karşılaşıyoruz. Hammadde fiyatlarına gelen artışlar maalesef durmuyor, maliyetler sürekli artış yönünde ilerliyor. Personel masrafları, işyeri kiraları, enerji maliyetleri karşısında ne yazık ki zam kaçınılmaz oluyor. Her ne kadar zam taraftarı olmasak da sürekli artan ve durmak bilmeyen üretim maliyetleri karşısında esnafımızı korumak zorundayız” diye konuştu.