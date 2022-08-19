Japonya'da enflasyon hedefi aştı

19 Ağustos 2022 Cuma, 10:05

Dünyada Çin ve Türkiye ile birlikte ultra gevşek para politikası uygulayan ülkelerden biri olan Japonya'da enflasyon ivmesi yükseliyor.

İşlenmemiş taze gıdalar hariç tüketici fiyatları temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artış kaydederek Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıktı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi. Haziran ayında bu göstergede yüzde 2.2'lik artış kaydedilmişti.

Manşet enflasyon da temmuzda yıllık yüzde 2.6 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Enerji ve taze gıda hariç enflasyon ise yüzde 1.2 gerçekleşerek beklentilerin üzerine çıktı.

JAPONYA MERKEZ BANKASI ÜZERİNDEKİ PİYASA BASKISI ARTABİLİR



Enflasyon verilerini değerlendiren ekonomistler şimdilik Japonya Merkez Bankası'nın enflasyondaki yükseliş nedeniyle parasal genişlemede geri adım atmasının olası gözükmediğini belirtti.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda daha önce yaptığı açıklamalarda defaatle enflasyonda emtia kaynaklı yükselişin geçici olduğunu vurgulamıştı.

Daiwa Securities Ekonomisti Mari Iwashita çekirdek enflasyonun yüzde 3'e varması durumunda Japonya Merkez Bankası üzerindeki piyasa baskısının artabileceğini belirtti.