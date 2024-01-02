Kabinede görüşülecek... Milyonları ilgilendiriyor: En düşük emekli aylığına düzenleme mi geliyor? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Yayınlanma: 02.01.2024 - 13:04

Güncelleme: 02.01.2024 - 13:04

Asgari ücretin ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yıl zamları ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesini bekliyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre AKP kulislerinde, asgari ücrette yapılan artışın en düşük emekli maaşına yansıtılması yönünde bir beklenti bulunuyor. Vatandaşın beklentilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara iletildiği belirtildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KABİNEDE GÜNDEME GELEBİLİR

AKP kurmayları yaptığı açıklamalarda, "Cumhurbaşkanımız da zaman zaman bu konu gündeme geldiğinde emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. İlk yapılacak Kabine'de konu gündeme gelecek. Çıkan karara göre teklif TBMM Başkanlığı'na sunulur" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kulislerde, rakamın 10 bin liranın altına düşmeyeceği, 11-12 bin lirayı da bulabileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen günlerde, 7 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak" demişti.