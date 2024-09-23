Kademeli emeklilik sistemi çağrısı: 'EYT mağduriyeti...'

Ömer Fethi Gürer Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayanlar dahil kademeli bir emeklilik süreci oluşturulması gerektiğini söyledi.

Kademeli emeklilik sistemi çağrısı: 'EYT mağduriyeti...'
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ANKA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:12

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayanlar dahil kademeli bir emeklilik süreci oluşturulması gerektiğini ifade etti. Gürer, "EYT mağduriyeti, çaresizlik içinde kıvranan vatandaşların umutsuzluğa sürüklenmesine neden olmuştur" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan düzenlemeden yararlanamayanların mağdur olduğunu belirterek, bu konuda kademeli bir emeklilik süreci oluşturulması gerektiğini kaydetti. Gürer, yaptığı açıklamada, sürecin her boyutu ile ele alınması için bir Meclis araştırması açılmasını istedi. Gürer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlara söyledi:

"1999 yılı öncesine göre yaş skalası aşağı çekilmediği için EYT’liler, işe başlama şartlarına göre emekli olamadılar. Kredi çekip doğum ya da askerlik borçlanması ile primlerini tamamlayanlar, yasa sonrası emekli olamamakla kalmadı, bankalara borçlanarak icralık hale geldiler. Bu mesele, yetersiz çıkarılan yasa ve borçları sebebiyle çaresizlik içinde kıvranan vatandaşların umutsuzluğa sürüklenmesine neden olmuştur."

HÜKÜMETİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

Gürer, hükümetin görev ve sorumluluğunun, çalışma hayatının sürekliliğini, barışını ve huzurunu sağlamak olduğunu belirterek ekonominin omurgası sayılan işçilerin mağduriyetlerinin üzerine mağduriyet ekleyen yanlış uygulamaların düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.


Etiketler: #Ömer Fethi Gürer #hükümet #EYT

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