Çalışan emekliler dikkat: Maaşınız kesilebilir!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 15:49

Güncelleme: 20.09.2024 - 16:44

Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı alıyor.

Emeklilerin bazıları sigortalı bir biçimde çalışmaya devam ederken, geri kalanı ya kayıt dışı olarak mesleğini yapıyor ya da iş hayatından tümüyle çekiliyor.

Emekli olduktan sonra işe giren emeklilerin dikkat etmesi gereken bir ayrıntı var. İşveren çalışan için sigorta başvuru yaparken iki tane kod bulunuyor.

Emekli olduktan sonra tekrar çalışanların 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi’nden girişinin yapılması zorunlu. Bunun yerine 01 kodlu Tüm Sigorta Kolları üzerinden kayıt gerçekleştirilirse emekli maaşınızın bir süre sonra kesileceği anlamına geliyor.

SGK UZMANI UYARDI

İktidara yakın Yeni Şafak’ta yer alan haberde, SGK Uzmanı Emin Yılmaz, İş verenin çalışan emeklinin SGK primlerini yanlış bir kodla yatırması halinde neler yapılabileceğini anlattı.

Sehven de olsa emekli çalışanların bu tür sıkıntılar yaşayabileceğini belirten Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şunları söyledi:

“Hemen sigortanızı yapan ilgili şirkete başvurarak, hatalı girişin düzeltilmesini isteyin. İşveren gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra bağlı bulunduğunuz SGK’ya durumu bildirin. Emekli aylığınızın kayıp olmadan ödenmesi gerektiğine dair talebinizi iletin. Böylece ödenmemiş olan emekli maaşınızın tamamını yaklaşık 20-25 gün gibi bir süre içerisinde alacaksınız."

Tüm Sigorta Kolları'nda yüzde 37,5, emekli çalışanda ise yüzde 32 prim kesildiğini hatırlatan Yılmaz, “Eylülden itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle bu orana yüzde 0,25 ekleme yapılacak” bilgisini verdi.