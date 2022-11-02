Kalem, silgi, defter fiyatları yüzde 100’den fazla zamlandı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 11:38

perakende analitiği şirketi REM People, perakendeci indirim broşürlerini (insert) takip ederek okula dönüş dönemindeki fiyat değişimlerini inceledi. Enflasyon yüzde 80’e çıkarken okula dönüş heyecanı fiyatların gölgesinde kaldı. Yapılan analize göre öğrencilerin 1 kurşun kaleme ödediği ücret 2,5 katına çıkarken geçen yıl 6 liraya satılan silginin fiyatı 12 liraya yükseldi. Öğrencilerin en temel ihtiyaçlarından defterin fiyatı ise yüzde 100’den fazla arttı.

REM People, Türkiye dahil 7 ülkede yayımlanan perakendeci indirim broşürlerini (insert) takip ettiği ürünü REM Insert ile okula dönüş dönemlerindeki fiyatları karşılaştırdı. REM People, geçtiğimiz döneme göre Türkiye’deki fiyat değişimlerini analiz ederek ilgi çekici sonuçlar ortaya koydu. REM People’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Peker, geçtiğimiz ay açıklanan ve yüzde 80’e varan enflasyon rakamlarıyla okula dönüş döneminin hem alışverişçiler hem de perakendeciler için zorlu geçtiğini belirterek, “Okula dönüş alışverişi, okul çağında çocuğu olan milyonlarca aile için yıllık bir ritüel haline gelirken bu ritüel son dönemdeki enflasyon ile bütçeleri zorladı” dedi.

REM People, okula dönüş döneminde fiyat artışlarıyla ilgili sonuçları şöyle açıkladı:

Özellikle enflasyonun artmasıyla birlikte gelir gider arasındaki makasın açılması ebeveynlerin alışverişte fiyatları daha sıkı takip etmesine yol açtı. Özellikle indirim marketlere yönelen ebeveynler alışveriş listelerini tek seferde tek marketten yapmak yerine daha uygun olan marketlere uğrama sıklıklarını artırdı. Tek noktadan öte birçok noktada birçok kez satın alma davranışı göstererek bütçelerinde tasarruf yolları aradılar.

TABLETLER YÜZDE 80 ZAMLANDI

Tablet bilgisayarlar yüzde 80 seviyelerinde zam görürken, eğitim öğretim sezonunun vazgeçilmezi defterler yüzde 100’ün üstünde fiyat artışı gösterdi.

KALEM ENFLASYONUN ÜZERİNDE

Açıklanan yüzde 80 seviyelerindeki enflasyon oranı ile bazı ürünlerin raftaki etiket değerli paralellik gösterirken bazı ürünlerdeki fiyat artışı enflasyonun da üzerine çıktı. Öğrendiklerini deftere yazmak isteyen öğrenciler 1 kurşun kaleme geçen yıla göre 2,5 kat daha fazla ödedi.

HATA YAPMA LÜKSÜ KALMADI

Yazılanı silmek de artık daha zor hale geldi. Geçen sene 6 liraya silinen yanlışlar bu yıl daha kıymetli olarak 12 liraya silinebiliyor.

KALEM KUTUSUNDA 1,5 KAT ARTIŞ

Kalemini silgisini kaybetmesin diye kalem kutusunda taşıyan öğrencinin artık 1,5 katı kadar daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Defterini kalem kutusunu çantasında taşıyacak olan öğrencinin sırtına ise enflasyonun biraz altında yani yüzde 70’lerde yük biniyor.