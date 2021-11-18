Kalkan balığı altınla yarışıyor: Kilosu 250 lira
Karadeniz’de son yıllarda az miktarda avlanabilen kalkan balığı, tezgâhlarda kilogramı 250 TL’den satışa sunuluyor. Sinop’ta avlanan 4 kilogram kalkan balığı 1000 TL’den satışa sunuldu.
Sinop’ta denize açılan balıkçıların yüzü, avladıkları kalkan balığıyla güldü. Nadir olarak avlanan kalkan balığı ağlara takılmaya başladı. Kilo fiyatı yurttaşın ceplerini yakarken balıkçıların ise yüzünü güldürüyor.
"PAHALI BİR BALIK HERKES TÜKETEMİYOR"
Sinop’ta balıkçılık yapan Erdoğan Doğan, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz’in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını belirterek, “Kalkan zaten son yıllarda az avladığımız balık türleri arasında. Olumsuz hava koşulları da buna eklenince avcılığı iyice düştü. O nedenle bugünlerde fiyatı çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Kalkan balığı artık nadir tüketilebilen balık türleri arasında. Genel anlamda herkesin tükettiği bir balık değil. Çünkü pahalı bir balık. Genelde restoranlar satın alıyor. Nadir olduğu için de kıymete biniyor. Bu avladığımız kalkan balığı 4 kilogram. Kilogramı ise 250 TL” dedi.
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