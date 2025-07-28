Kamu işçileri için zam pazarlığı sürüyor: İstenilen rakam belli oldu!

2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında düzenlenen hazırlık toplantısında, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci zam teklifini kamuoyuyla paylaştı. Kahveci, “İlk altı ay 10 bin TL taban aylığının yanında yüzde 10 refah payı yüzde 25 oransal zam talep ediyoruz. İkinci altıncı ay için ise yüzde 20 oransal artış işitiyoruz. 2027 için birinci altı ayında 7 bin 500 TL taban aylığa yüzde 20 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 15 artış istiyoruz” dedi.

GEÇMİŞ SÖZLEŞMELERDEKİ ZAM ORANLARI ANIMSATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz dönem yapılan toplu sözleşmelerde kamu görevlilerine yönelik maaş artışlarını hatırlattı. “Enflasyon farkı dahil olmak üzere bu dönemde kamu görevlilerimize kümülatif olarak yüzde 130 oranında artış sağladık. Bu kapsamda 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı, 2025 yılında 50 bin 503 liraya ulaşmış olup, böylece reel olarak yüzde 264 oranında artış sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Ayrıca yılda dört kez verilen toplu sözleşme ikramiyesinin artık aylık ödenmeye başlandığını belirtti. Teknik hizmetler ve sağlık personelinin yanı sıra müdür, şef, avukat gibi kamu çalışanlarının maaşlarında da iyileştirmeye gidildiğini söyledi.