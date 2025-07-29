TÜHİS'ten yeni teklif: Kamu işçilerine zam önerisi açıklandı!

Kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 600 bin işçinin 2025 ve 2026 yıllarına ait maaş artışlarını belirleyecek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, taraflar arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti. İşveren tarafını temsil eden TÜHİS, işçilere yeni zam teklifini iletti.

TÜHİS ZAM ORANLARINI GÜNCELLEDİ

Karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi pek çok kamu kuruluşunda çalışan işçileri ilgilendiren protokol görüşmeleri kapsamında TÜHİS ile işçi temsilcileri yeniden masaya oturdu. Görüşmede, dört ayrı dönem için yeni oranlar teklif edildi.

DÖRT DÖNEME AYRILAN YENİ ZAM TEKLİFİ

İşçi kesimine sunulan teklifte; ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10 ve dördüncü altı ay için yüzde 6 oranında zam önerildi. Bu oranlar, önceki tekliflerin puan bazında artırılmış halini yansıtıyor.

ENFLASYON FARKI İÇİN EK ÖNERİ

TÜHİS, altı aylık dönemlerde enflasyon oranlarının verilen teklifleri aşması durumunda, aradaki farkın bir sonraki dönemin ücret artışına eklenmesini de önerdi. Böylece kamu işçilerine yönelik zam teklifinin, enflasyona karşı koruma sağlaması amaçlandı.