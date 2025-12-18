Kamu yöneticileri ve kariyer uzmanları için verilen 30 bin TL'lik zam teklifinde geri adım

Kamu yöneticileri ve kariyer uzmanları için getirilen seyyanen 30 bin TL zam teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda verilen önergeyle çekildi.

2026 Bütçesi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında AKP'nin getirdiği önergeye muhalefet partilerinin tam desteği ile 30 bin TL'lik seyyanen zam Bütçe Yasası’nın maddelerine eklenmesinin ardından bugün yapılan açıklama ile karardan vazgeçildiği açıklandı.

Bu düzenleme ile aralarında genel müdürler, kurum başkanlarının da bulunduğu bazı üst düzey bürokratlar ile müfettiş, denetmen gibi bazı kariyer meslek mensuplarının maaşlarına ortalama 30 bin lira civarında seyyanen zam yapılması öngörülmüştü. Ancak daha sonra bazı kariyer meslek mensuplarının kapsam dışında kaldıkları da ortaya çıkmıştı. Ayrıca merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ayrımı yapılması, taşra taşkilatlarında çalışanların kapsam dışında kalması da tepki çekmişti.

Bugün AKP'nin 4. Madde görüşmeleri esnasında, kamu yöneticileri ve kariyer uzmanları için getirilen 30 bin TL zam teklifine yönelik ek maddenin kaldırılması için önerge verdiği açıklandı. AKP'nin önergesi kabul edilirken kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam yapılmayacağı belli oldu.