Kapalıçarşı'da dikkat çeken hareketlilik: TL'den altına kaçış

Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:56

Güncelleme: 11.05.2023 - 10:56

Altın fiyatlarında yaşanan artış ve seçim sonrası kurda beklenen yukarı yönlü hareket Kapalıçarşı’da altın satışlarını ikiye katladı.

Gelirini enflasyon karşısında korumak isteyen vatandaşlar çarşının yolunu tutarken, kuyumcularda uzun kuyruklar oluştu. Kapalıçarşı dışındaki kuyumcularda da yoğunluk yaşanıyor.

Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre, bir Kapalıçarşı esnafı altın fiyatlarında yaşanan artış ve seçim sonrası dolar kurunda beklenen yukarı yönlü hareketin etkisi ile işlerin son haftalarda ikiye katlandığını dile getirdi.

YÜZDE 30 ARTIŞ

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ise Kapalıçarşı’nın yanı sıra Kuyumcukent ve semt/ perakende mağazalarda Ramazan ayının ikinci haftasından itibaren hareketliliğin başladığını belirterek, “Talep bayramın ardından hız kazandı. Düğün mevsiminin başlayacak olmasının da bu hareketlilikte etkisi var. Kuyumcu mağazalarındaki alışverişlere bakıldığında hem yatırımlık hem de yeni evlenen çiftler için takı/mücevher alışverişinin yapıldığını gözlemliyoruz. Yatırımlık altın talebinde gözüken hareketliliğin nedenlerinden biri ons/gram fiyatlarındaki artış. Bir diğer neden ise iç piyasa kaynaklı. Hükümetin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve çiftçilerimize dönük attığı adımlar sonrası vatandaşlarımız, ellerine geçen TL varlıklarını değerlendirmek amacıyla güvenli liman olan altına yöneliyor” dedi.

Atayık, Ramazan ayı öncesine göre talepte yüzde 30’un üzerinde bir artış olduğunu ifade etti.

ALTIN ÜRETİMİNDE REKOR

Gelişme, Darphane’nin verilerine de yansıdı ve bu durum yatırımlık altın üretiminde rekoru getirdi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın ocak-nisan döneminde Darphane’nin altın üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 316 artarak 12 milyon 649 bin 312 adete ulaştı.

Darphane’nin sadece çeyrek altın üretimi bu yıl ocakta 2 milyon 211 bin 250, şubatta 2 milyon 243 bin 580, martta 1 milyon 312 bin 110 ve nisanda da 1 milyon 643 bin 950 adete yükseldi.