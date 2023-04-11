Merkez Bankası Kapalıçarşı'yı sevdi. Cari açık artışı ise yüzde 54 oldu.
1970’lere geri döndük. Tanzim kuyrukları, yasaklar derken Merkez Bankası ihtiyaç duyduğu dövizi Kapalıçarşı’dan alıyor.
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