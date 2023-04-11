Merkez Bankası Kapalıçarşı'yı sevdi. Cari açık artışı ise yüzde 54 oldu.

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1970’lere geri döndük. Tanzim kuyrukları, yasaklar derken Merkez Bankası ihtiyaç duyduğu dövizi Kapalıçarşı’dan alıyor.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2023 Salı, 13:31


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