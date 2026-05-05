Karahan’dan Meclis’te enflasyon uyarısı: 'Savaşın olumsuz etkileri olsa da...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarda özellikle enerji ve ulaştırma kalemlerindeki fiyat baskılarına dikkat çekildi.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU ETKİLİYOR

Karahan, savaş kaynaklı fiyat artışlarının enerji ve ulaştırma kalemlerinde belirginleştiğini belirterek, bu etkinin nisan ayında enflasyon üzerinde açık şekilde hissedildiğini ifade etti. Enerji fiyatlarından gelen baskının kısa vadede devam edebileceğini vurgulayan Karahan, orta vadeli görünümün para politikasının seyrine bağlı olacağını söyledi.

'FİYAT İSTİKRARI HEDEFİNDEN VAZGEÇİLMEYECEK'

Para politikası kararlarının mevcut riskler dikkate alınarak alınacağını belirten Karahan, “Savaşın dezenflasyon sürecine olumsuz etkileri olsa da fiyat istikrarı hedefimizden geri adım atmayacağız. Bu doğrultuda tüm araçları kullanmayı sürdüreceğiz” dedi.

KİRA VE EĞİTİMDE YUMUŞAMA

Enflasyonun bileşenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, kira ve eğitim kalemlerinde katılığın azalmasının dezenflasyon sürecine katkı sağladığını ifade etti. Bu eğilimin devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FAİZ POLİTİKASI

Batı Asya’daki gerilimin emtia fiyatlarında oynaklığı artırdığına işaret eden Karahan, bu riskleri sınırlamak amacıyla mart ve nisan aylarında politika faizinin sabit tutulduğunu hatırlattı.

SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU

Arz yönlü şokların dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul eden Karahan, buna rağmen sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti. “Fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlı duruşumuzu koruyacağız. Çünkü kalıcı büyüme ve refah artışı için temel şart fiyat istikrarıdır” ifadelerini kullandı.