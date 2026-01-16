Hayatın her alanında kullandığımız kredi ve banka kartlarındaki "temassız işlem" özelliği, enflasyon ve artan ürün fiyatları nedeniyle zaman zaman yetersiz kalabiliyordu. Yurttaşların sıkça şifre girmek zorunda kaldığı bu süreç için BDDK düğmeye bastı ve 15 Ocak itibarıyla limitleri güncelledi. Peki, Kartla temassız ödeme limiti ne kadar? 2026 temassız limiti ne kadar oldu?

2026 TEMASSIZ ÖDEME L İMİTİ NE KADAR OL DU ?

2026’da temassız ödeme limiti BDDK kararı doğrultusunda 2.500 TL’ye yükseltildi. Bu artış, kullanıcıların daha yüksek tutarlı harcamalarda da şifre girmeden temassız ödeme yapabilmesine olanak tanıyacaktır.

2025 KREDİ KARTI TEMASSIZ ÖDEME L İMİTİ KA ÇTI?

2025 yılında kredi kartı temassız ödeme limiti, BDDK tarafından şifre girilmeden yapılan işlemler için 1.500 TL olarak belirlenmişti.