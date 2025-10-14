Kaymakam sordu, Murat Ülker yanıtladı: 'Ülker Grubu İngiltere'ye mi taşındı?'

Forbes'a göre, 5.5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı olan, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Godiva ve Pladis’in yönetim kurulu başkanı Murat Ülker, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu'nun sorusu üzerine 'Ülker Grubu İngiltere'ye mi taşındı?' sorusunu yanıtladı.

Ekonomim’in aktardığına göre, Ülker şunları söyledi:

"Bu laflar nerden çıkıyor, bilemiyorum ama herkes soruyor başka nerede evin var? Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz. Bir gün Rahmi Bey bile bana, ‘Yav sen ne iyi yaptın bütün işleri yurt dışına taşımışsın’ dedi. Ben o zaman anladım… Aslında biz bir şeyi taşımadık, tersine yurt dışındakileri buraya getirdik.

"GODİVA'YI ALIRKEN HAZİNE YARIM SAATTE 'OLUR' VERDİ"

Türkiye’ye tescil ettik. ‘Paraları aldı gitti’ diyorlar, çoluğuna, çocuğuna tabii ki para gönderebilirsin ama sermaye transferi Hazine’den izin ile olur. Dünyanın her yerinde de böyledir. Mesela Godiva’yı alırken, Hazine’ye yazdık; ‘biz bunu alıyoruz, dar koridora girdik, tamam mıdır’ dedik. Hazine de yarım saatte cevap verdi, ‘tamam’ diye çünkü bu bir ihale, o da biliyor. Deselerdi ‘hayır’ alamazdık. Finansmanı nasıl oldu? Benim yurt dışından kredim var onu almışım. Yurt dışı yurt dışına kredi veriyor, 12 yıl vadeli dolar bazında faiz yüzde 2,5 aldık. Türkiye’den niye kredi alasın dolar bazında yüzde 15 faiz, alsan iş yapamazsın zaten. Herkes bir şey söylüyor da iş yapma şartları öyle değil. Mesela Japonya’da büyük işim vardı, oradaki işi orada finanse ediyordum çünkü niye Japonya’da faiz eksi ama onlar da oradaki parayı buraya getirmene müsaade etmiyor. Suudi Arabistan’da da öyle her yerde öyle. Kimse demiyor al götür. Yani şunu yapamazsınız Türkiye’de borçlanayım, sermayeyi götüreyim… Bu kadar doları götürmüşler, yahu en büyük dolar 100 dolar fiziki olarak da taşıyamazsın. Arkadaşlar şaka olsun diye bir gün bana 1 milyar dolarlık banknot (uyduruk) getirdi, ben de masama bıraktım, çıktım. Kimseler almadı… Biz ‘Godiva satılıyor’ diye duyduk ve aldık. Böyle iyi markalar dünyada azdır. Satılıyorsa fırsattır. Şimdi bana geldiler ve Godiva için 4 milyar dolar teklif ettiler. ‘Yok, satmam’ dedim. Hatta Japonya ayağını da 1,3 milyar dolara satmıştım, bu teklifi yaptılar.

“ALLAH NASİP ETTİ, 3,5 MİLYAR DOLAR VERİP İNGİLİZ BİSKÜVİ MARKASINI ALDIK”

Geçen gece beni bir arkadaşım aradı. Nasıl kızıyor, ‘Godiva’yı İsraillilere satmışsın, sosyal medyada gördüm’ diye çıkışıyor. Kim söylemiş? Nerede gördün? Ben de ona bağırdım, ‘Sen bellisin, ben belliyim, kim atmış bunu ortaya belli değil ve yok öyle bir şey’ dedim. İnsanlar araştırmadan, öğrenmeden inanıyor. Godiva’dan sonra Allah nasip etti, 3,5 milyar dolar verip İngiliz bisküvi markasını aldık, dünya genelinde fabrikaları var. İskoçya’da aldık, dünyanın ilk bisküvi fabrikası bizim oldu. Bizim böyle alım satımların toplamı da 13 milyar doları bulmuş. 400’e yakın markamız olmuş.”