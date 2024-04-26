Kıymada yönetmeliğe aykırı uygulama

Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2024 - 04:00

Adem, yönetmeliğe göre marketlerde ve kasaplarda satılan kıymanın hayvanın kesiminden sonra 6 günde hazırlanması gerektiğini buna karşın Et ve Süt Kurumu’nun ithalatçı firmalarla 8 gün üzerinden sözleşme yaptığını hatta 9 güne bile izin verildiğini açıkladı. Halkın en temel ihtiyacı olan gıdanın dahi güvenliğinin sağlanamadığını, insan sağlığının hiçe sayıldığını belirten Adem, kurumu mahkemeye vereceklerini belirtti.