Kıymada yönetmeliğe aykırı uygulama

CHP’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ithal edilen etlerle ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00
Kıymada yönetmeliğe aykırı uygulama
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Adem, yönetmeliğe göre marketlerde ve kasaplarda satılan kıymanın hayvanın kesiminden sonra 6 günde hazırlanması gerektiğini buna karşın Et ve Süt Kurumu’nun ithalatçı firmalarla 8 gün üzerinden sözleşme yaptığını hatta 9 güne bile izin verildiğini açıkladı. Halkın en temel ihtiyacı olan gıdanın dahi güvenliğinin sağlanamadığını, insan sağlığının hiçe sayıldığını belirten Adem, kurumu mahkemeye vereceklerini belirtti.


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