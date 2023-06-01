Kızılay'ın kurban bağış bedeli de döviz artışından nasibini aldı: Yüzde 141 zam!
Kurban Bayramı'na kısa süre kala Kızılay, 2023 yılı kurban bağış bedeline 141 zam yaptı. Kurum, geçtiğimiz yıl 2 bin 470 lira olan bedeli 5 bin 400 lira olarak belirledi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık fiyatları da üç haneli zamlar eşliğinde açıklanmaya başladı. Kızılay, geçen yıl 2 bin 470 lira olarak açıkladığı kurban bedeline bu yıl yüzde 141 zam yaparak, 5 bin 950 liraya çıkardı. Söz konusu rakam, yurt içi kurban vekalet bedeli olarak geçiyor.
DÖVİZ KURU KURBAN BAĞIŞ BEDELİNİ DE VURDU
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Kızılay'ın döviz cinsi kurbanlık bedelleri de artıştan nasibini aldı. Geçen yıl 175 Dolar olan kurban bedeli bu yıl yüzde 69 artarak 295 dolara yükseldi. Euro bazında ise 2022 yılında 165 Euro olan kurbanlık bedeli bu yıl yüzde 67 artarak 275 euroya çıktı.
Mehmetçik Vakfı ise 2022'de 2 bin 350 TL olan kurban bağış bedelini yüzde 130 artırarak 5 bin 400 liraya çıkardı. Geçen yıl 150 Dolar olan kurbanlık bedeli bu yıl yüzde 83 artarak 275 Dolar oldu. Euro bazında ise geçen yıla göre yüzde 72 artarak 145 eurodan 250 euroya yükseldi.
Öte yandan TÜİK verilerine göre, Nisan itibariyle kuzu eti son 1 yılda yüzde 101 zamlanırken, dana eti yüzde 109 yükseldi.
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