KKM'de yükseliş devam ediyor: Bütçeye maliyeti 1,63 milyar TL oldu
KKM 2023 yılının mayıs ayında bütçeye maliyeti 1,63 milyar TL oldu. Bu şekilde Mart 2022'den bu yana toplam maliyet 97 milyar 8 milyon 732 bin TL oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim bütçe verilerine göre; mayıs ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 1 milyar 634 milyon 648 bin TL aktarım yapıldı.
Böylelikle 2022 yılı mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 97 milyar 8 milyon 732 bin TL seviyesine ulaştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 2 Haziran tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 2 trilyon 553 milyar 607 milyon TL oldu.
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