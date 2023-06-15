KKM'de yükseliş devam ediyor: Bütçeye maliyeti 1,63 milyar TL oldu

KKM 2023 yılının mayıs ayında bütçeye maliyeti 1,63 milyar TL oldu. Bu şekilde Mart 2022'den bu yana toplam maliyet 97 milyar 8 milyon 732 bin TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 17:51
KKM'de yükseliş devam ediyor: Bütçeye maliyeti 1,63 milyar TL oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim bütçe verilerine göre; mayıs ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 1 milyar 634 milyon 648 bin TL aktarım yapıldı.

Böylelikle 2022 yılı mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 97 milyar 8 milyon 732 bin TL seviyesine ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 2 Haziran tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 2 trilyon 553 milyar 607 milyon TL oldu.


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