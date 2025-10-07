KOBİ de, tarım sektörü de, yurttaş da aynı durumda: Trilyonun altında borç yok!

CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ), tarım sektörünün ve yurttaşların borç durumuna da yer verildi. Raporda yer alan tespitler şöyle:

İŞLETMELER BORÇLU: KOBİ’lerin kredi borçları ağustosta bir önceki aya göre 450.8 milyar lira artarak 5.56 trilyon liraya yükseldi. KOBİ’lerin ağustosta 21.1 milyar liralık büyüme yaşanan batık kredileri ise 158.5 milyar liraya kadar çıktı.

TARIM ÇIKMAZDA: Tarım sektörünün bankacılık sistemine olan borçları ağustosta önceki aya göre 13.2 milyar lira artarak 1.1 trilyon liraya kadar yükseldi. Sektörün bu borcunun 859.7 milyar liralık kısmı kamu bankalarına, 234.5 milyar liralık kısmı ise diğer bankalara olan kredi borçlarından kaynaklanıyor. Oransal olarak düşük olmakla birlikte tarım sektörünün zamanında ödeyemediği için bankaların icra takibine aldığı borçları da son aylarda hızla artıyor. Ağustosta 811 milyon lira daha artan batık krediler 9.4 milyar liraya çıktı

YURTTAŞ HEP BORÇLU: Yurttaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 19 - 26 Eylül günleri arasındaki dönemde 85.8 milyar lira artarak 5 trilyon 304 milyar lirayla yeni bir rekor kırdı. Söz konusu haftada 51.2 milyar lira artan bireysel kredi borçları 2 trilyon 702 milyar liraya, 34.6 milyar lira artan kredi kartı borç bakiyesi ise 2 trilyon 601 milyar liraya tırmandı. Varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan borçlarıyla birlikte yurttaşın toplam finansal borcu 5 trilyon 462 milyar lirayı buldu.

YÜZDE 35 ARTIŞ: Yurttaşların bankalara olan kredi kartı ve bireysel kredi borçlarında 2024 yılı sonuna göre ise yüzde 34.7 oranında (1 trilyon 366 milyar lira) artış yaşandı. Varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan borçlarıyla birlikte yurttaşın toplam finansal borcunda yıl başından bu yana 1 trilyon 393 milyar liralık artış gerçekleşti.

BATIK KREDİLER: Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları 19 Eylül itibariyle 206.3 milyar lira oldu. Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında 2025 yılı başından bu yana 95 milyar liralık (yüzde 84.7) artış yaşandı.

YURTTAŞIN FAİZ YÜKÜ: Türkiye’deki genel faiz oranlarının yüksekliği ve artan borçlar, bu borcun yurttaşlara olan maliyetini de hızla artırıyor. Yüksek faiz süreci yurttaşa ağır bir faiz yükü getiriyor. Bu yılın ilk sekiz aylık döneminde yurttaşlar, bankalara bireysel kredi borçları için 454.5 milyar lira, kredi kartı borçları için de 318.8 milyar lira faiz ödedi. Bu dönemde bireysel krediler için ödenen faiz yüzde 42.5, kredi kartları için ödenen faiz ise yüzde 51.3 oranında arttı. Vatandaşların yaptığı toplam faiz ödemesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında artarak 773.3 milyar liraya çıktı. Yurttaşların bankalara ödeyeceği faizin bu yılın tamamında 1.2 trilyon lirayı aşacağı tahmin ediliyor.