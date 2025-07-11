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Koç Holding’den dev girişim: 1 milyar TL’yi aşan yatırım yolda!

Koç Holding’den dev girişim: 1 milyar TL’yi aşan yatırım yolda!

11.07.2025 09:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Koç Holding’den dev girişim: 1 milyar TL’yi aşan yatırım yolda!

Koç Holding’e bağlı Yapı Kredi, kripto para alanında önemli bir adım atıyor. Yeni kuracağı platformla dijital varlık alım satımına aracılık etmeyi hedefliyor. Türkiye’de lisanslı kripto borsaları arasında yer almak için hazırlıklar sürüyor.

Koç Holding bünyesindeki Yapı ve Kredi Bankası, finansal teknolojilerdeki atılımlarını kripto varlık alanına taşıyor. Banka, kripto para alım-satım işlemlerine aracılık edecek yeni bir platform kurmak üzere harekete geçtiğini duyurdu.

 

KAP’A BİLDİRİLDİ: YENİ ŞİRKET GELİYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu yeni platformun Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. çatısı altında faaliyete geçeceği bildirildi. Proje kapsamında 1 milyar 185 milyon TL'ye kadar sermaye artırımına gidilecek. Yapı Kredi Bankası, bu sermaye artırımına doğrudan iştirak edecek.

 

Yeni platformun, Türkiye’de lisanslı kripto para borsaları arasında yer alması ve sektörde öncü konumda olması bekleniyor.

 

BANKADAN AÇIKLAMA GELDİ

 

Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

“Banka Yönetim Kurulu tarafından; sermayesinin tamamı Bankamıza ait olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. sahipliğinde, ilgili izinlerin alınması koşuluyla kripto varlık alım satım platformu faaliyetinde bulunmak üzere kurulması öngörülen şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla... Bankamızın katılmasına karar verilmiştir.”

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