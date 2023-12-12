KOMSAD’dan gazetemize 2 ödül

Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:10

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:10

Basınçlı hava makineleri sektörünü bir araya getirme amacıyla kurulan KOMSAD’ın ilk olağan genel kurulu ve gala gecesi 5 Aralık'ta Ankara’da bir otelde gerçekleşti. Gecenin açılış konuşmasını yapan kurucu başkan Murat Alişiroğlu, ''Türk basınçlı hava sektörü Air World Türkiye dergisiyle beraber bir araya geldi ve 7 yıllık çalışmamızın sonunda bunu derneğimizle taçlandırdık” ifadelerini kullandı. KOMSAD'ın Türkiye'de 30 yıldır kurulamayan bir dernek olduğunun altını çizen Alişiroğlu şunları söyledi:

"Basınçlı hava sektörü bu konuda bir destek verdi. Ben de bir misyon üstlendim. Derneğimizin kurulmasının amacı Türkiye'deki standartı yükseltmek, Çin malıyla ilgili konulara değinmek. Kamu kurumlarında adrese teslim şartnamelerle ilgili yaptığım mücadelelere sektörümüz destek verdi. Bu desteği tüm sektöre yaymaya çalıştım."

Alişiroğlu'nun ardından söz alan derneğin yeni başkanı Yakup Tüfekçi de "Umarım yeni kurulmuş bir dernek olarak hızlıca hem sektörel sorunlara derman olmaya çalışacağız hem de sektörümüzün daha iyi noktalara gelmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Gala gecesinde sektöre değer katan firmalara ahde vefa ödülleri verildi. Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay ve muhabirimiz Merve Kılıç da KOMSAD’ın basın ödülüne değer görüldü.