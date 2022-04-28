Kömür üretimi ve ithalatında büyük düşüş

28 Nisan 2022 Perşembe, 10:30

Türkiye’nin enerji talebi hızla artarken kömür üretimi ise düşmeye devam ediyor. Linyit üretimi bir önceki aya oranla yüzde 6,6 azaldı. Öte yandan taşkömürü ithalatı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 20,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, linyit üretimi şubat ayında 6 milyon 220 bin 202 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ ŞUBAT AYINDA 111 BİN 239 TON OLDU

Taşkömürü satılabilir üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 9,5, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,5 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Şubat ayında 354 bin 402 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı.

Taşkömürü ithalatı Şubat ayında 2 milyon 362 bin 936 ton olarak gerçekleşti.

MALİYET ARTIŞI İTHALATI DÜŞÜRDÜ

Taşkömürü ithalatı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 20,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 azaldı.

Şubat ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti.

Üretimin teslimatları karşılama oranı Şubat ayında yüzde 95,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 78,1, taşkömüründe yüzde 3,8 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ithalat verileri (TÜİK)

EN FAZLA TESLİMAT TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Şubat ayında taşkömürü teslimatının yüzde 64,0'ı termik santrallere, yüzde 16,0'ı kok tesislerine, yüzde 10,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 81,7'si termik santrallere ve yüzde 12,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,9 ile demir-çelik sanayine yapıldı.