KONFRUT GIDA'dan Rekor Siyah Havuç Hasadı: 209 Milyon TL'lik Katkı Bekleniyor!

KONFRUT GIDA, sürdürülebilir tarımla Konya ve Hatay'da siyah havuç hasadında büyük başarı elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 19:28
KONFRUT GIDA'dan Rekor Siyah Havuç Hasadı: 209 Milyon TL'lik Katkı Bekleniyor!
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KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirdiği sözleşmeli tarım uygulamaları ile büyük bir başarıya imza attı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, 2023 siyah havuç sezonu için Konya'nın Ereğli ve Karapınar bölgeleri ile Hatay'ın Kırıkhan bölgesinde toplam 16 bin dekar alanda sürdürülebilir tarım yöntemleriyle siyah havuç üretilmesi planlanmıştı.

Geçtiğimiz Aralık ayında başlanan hasat işlemleri, Ereğli ve Karapınar bölgelerinde başarıyla tamamlanırken, Mart sonu itibarıyla Kırıkhan bölgesindeki hasada başlanacaktır. Yapılan hesaplamalara göre, 2023 sezonu siyah havuç operasyonunun toplam ciroda 209 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor. Bu rakamın 63 milyon TL'si 2023 yılı içinde, kalan 146 milyon TL'si ise 2024 yılının cirosuna etki etmesi öngörülüyor.

Şirket, 2024 yılı siyah havuç sezonu için çiftçilerle yapacağı sözleşme sürecini Mayıs ayında tamamlamayı hedefliyor. KONFRUT GIDA'nın sürdürülebilir tarım ve yerel çiftçilerle iş birliği sayesinde elde ettiği bu başarı, sektörde örnek bir model olarak dikkat çekmektedir.


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