Konut kredisinde indirimi rüzgarı! 1 milyon TL'nin aylık taksiti kaç TL'ye düştü?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası gayrimenkul piyasasında gözler bankaların konut kredisi oranlarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38 seviyesine çekti. Bu kritik hamle, "Konut kredisi faizleri düştü mü?" sorusunu gündeme taşırken, bankalar 1 milyon TL tutarındaki krediler için maliyet tablolarını güncellemeye başladı.

MERKEZ BANKASI KARARI FAİZ ORANLARINI NASIL ETKİLEDİ? Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekmesiyle birlikte bankaların borçlanma maliyetlerinde iyileşme yaşandı. Özellikle aralık ayı itibarıyla ev sahibi olmak isteyen yurttaşlar için 120 ay vadeli kredi seçeneklerinde yeni bir rekabet süreci başladı. En düşük faizli konut kredisini hangi bankanın verdiği, toplam geri ödeme tutarlarını doğrudan etkiliyor.

1 MİLYON TL İÇİN EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI HANGİ BANKADA? Bankaların güncel faiz oranları doğrultusunda, 1 milyon TL kredi için örnek ödeme planları şu şekilde:

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Yüzde 4,29 Aylık Taksit: 43 bin 179 TL

43 bin 179 TL Toplam Ödeme: 5 milyon 199 bin 842 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 3,81

Yüzde 3,81 Aylık Taksit: 38 bin 534 TL

38 bin 534 TL Toplam Ödeme: 4 milyon 642 bin 738 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 3,58

Yüzde 3,58 Aylık Taksit: 36 bin 334 TL

36 bin 334 TL Toplam Ödeme: 4 milyon 379 bin 629 TL

ING BANK Faiz Oranı: Yüzde 3,54

Yüzde 3,54 Aylık Taksit: 35 bin 953 TL

35 bin 953 TL Toplam Ödeme: 4 milyon 337 bin 48 TL

ICBC BANK Faiz Oranı: Yüzde 3,42

Yüzde 3,42 Aylık Taksit: 34 bin 816 TL

34 bin 816 TL Toplam Ödeme: 4 milyon 197 bin 544 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 3,19

Yüzde 3,19 Aylık Taksit: 32 bin 654 TL

32 bin 654 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 938 bin 90 TL

TÜRKİYE FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 3,08

Yüzde 3,08 Aylık Taksit: 31 bin 630 TL

31 bin 630 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 814 bin 321 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Yüzde 2,89 Aylık Taksit: 29 bin 879 TL

29 bin 879 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 608 bin 84 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Yüzde 2,85 Aylık Taksit: 29 bin 513 TL

29 bin 513 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 567 bin 804 TL

KUVEYT TÜRK Faiz Oranı: Yüzde 2,81

Yüzde 2,81 Aylık Taksit: 29 bin 148 TL

29 bin 148 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 523 bin 471 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 2,79

Yüzde 2,79 Aylık Taksit: 28 bin 966 TL

28 bin 966 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 507 bin 628 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 2,79

Yüzde 2,79 Aylık Taksit: 28 bin 966 TL

28 bin 966 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 508 bin 278 TL

ZİRAAT KATILIM Faiz Oranı: Yüzde 2,79

Yüzde 2,79 Aylık Taksit: 28 bin 966 TL

28 bin 966 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 489 bin 128 TL

ALBARAKA TÜRK Faiz Oranı: Yüzde 2,75

Yüzde 2,75 Aylık Taksit: 28 bin 603 TL

28 bin 603 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 457 bin 235 TL

VAKIF KATILIM Faiz Oranı: Yüzde 2,74

Yüzde 2,74 Aylık Taksit: 28 bin 512 TL

28 bin 512 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 443 bin 496 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 2,69

Yüzde 2,69 Aylık Taksit: 28 bin 61 TL

28 bin 61 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 387 bin 34 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 2,69

Yüzde 2,69 Aylık Taksit: 28 bin 61 TL

28 bin 61 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 394 bin 759 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 2,65

Yüzde 2,65 Aylık Taksit: 27 bin 701 TL

27 bin 701 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 354 bin 838 TL