Konut yatırımı, tahtını sosyal arsa projelerine bırakıyor

Yayınlanma: 25.10.2023 - 14:43

Güncelleme: 25.10.2023 - 14:43

Son dönemde konut fiyatlarının hızla yükselmesi emlak piyasasındaki yatırımlarda yeni eğilimlerin önünü açıyor. Konut almakta zorlanan yatırımcılar, bütçelerini sosyal arsa projelerinde kullanıyor. Böylece hem zamandan hem de maddi kaynaklardan tasarruf ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ağustos ayında ülke genelinde satılan konut sayısı 2022’nin aynı dönemine kıyasla %1,1 düşerek 122 bin 91 olarak gerçekleşti. Sektör profesyonelleri ise bu gelişmelerin kaynağının enflasyon ve ekonomik darboğaz olduğunu öne sürüyor. Bütçesini faydalı bir şekilde değerlendirmek isteyenler ise farklı yatırım araçlarının arayışına girerken Nova Arsa, sosyal arsaların yatırımcıların yeni gözdesi olabileceğine dikkat çekiyor.

“SOSYAL ARSALARLA YENİ NESİL YATIRIM ÇÖZÜMÜ SUNUYORUZ””

Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kolcuoğlu, “Enflasyon etkisiyle yaşanan fiyat artışları en çok da emlak piyasasını etkiledi. Ağustos ayı itibarıyla inşaat maliyet endeksinde yıllık %66,46, aylık ise %4,62 oranında artış kaydedildi. İkamet etmek ya da yatırım yapmak amacıyla konut almayı planlayanlar ise fiyatların hızla yükselmesinden dolayı farklı seçeneklere yönelmek durumunda kaldı. Biz de yatırımcıların davranışlarında yaşanan bu değişimin farkında olarak ev sahibi olmak isteyenlere sosyal arsa projeleriyle alternatif sunuyoruz. Proje bedeli ödemeden, tüm resmi izin ve belgeler tamamlanmış, imarlı, ifrazlı, master planlı şekilde yatırım olanağı tanıyoruz” dedi.

“HIZLI TAPU TESLİMİYLE GÜVENİLİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ”

Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kolcuoğlu: “Arsa yatırımında en önemli konulardan birisi de güvendir. İnsanlar maalesef geçmişte yaşanan olumsuz tecrübeler sebebiyle bu konuya biraz temkinli yaklaşıyor. Fakat pek çok müşterimiz bizi tanıdıktan sonra farkımızı ve hızlı tapu teslimiyle güvenilirliğimizi deneyimliyor. Örneğin İznik, Düzce ve Çanakkale projelerimizde hemen tapu teslimi yapıyoruz. Projelerin teslimi için mevcut takvimimizi şu şekilde çerçevelendirdik: Kocaeli projemiz 4 yıl, İznik 3 yıl, Düzce ve Çanakkale 2 yıl, Ayvalık 3 yıl içinde teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kolcuoğlu, “Nova Arsa olarak halihazırda gelişimini tamamlamış bölgelere değil, orta vadede yüksek prim yapma şansı olan yerlere odaklanıyoruz. Böylece yatırımcımız için büyük kazanç fırsatı oluşturuyoruz. Mesela Kocaeli projemiz 18 ay içerisinde 5 kat prim yaparak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bu gelişmeyi diğer projelerimizde de kaydetmek için çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz” diyerek sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Düzce Gümüşova projemizde imalata başladık ve şu an projemizin yol çalışmaları tamamlanmak üzere. Diğer projelerimizde de alt yapısal süreçler için gerekli başvurular yapıldı. İmalata yönelik çalışmalara ise yakında başlayacağız. Bu gibi projeler, yatırımcıya orta vadede kazanç getirmenin de ötesinde maddi açıdan tasarruf edilmesini de sağlıyor.”