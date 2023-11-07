Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Bunlara dikkat edin

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:08

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre, faiz 500 baz puan artışla yüzde 35'e çıkarıldı. Faizler yeniden arttı ancak ihtiyacı olan yurttaşlar kredi çekmeye devam ediyor.

Karşılaştırma sitesi encazip.com, hem kredi çekerken dikkat edilmesi gerekenleri araştırdı hem de uygun kredi için öneriler sıraladı.

FAİZLERİ KARŞILAŞTIRIN

Her banka farklı faiz oranları ve vade süreleri belirliyor. Bu nedenle kredi çekmeden önce bankaları karşılaştırmakta yarar var. Her kişinin kredi notu farklı olduğundan kulaktan dolma bilgilerle kredi başvurusu yapılmamalı, kişi kendi kredi notuna göre belirlenen faiz oranını araştırmalı. Bankaların sıfır faizli ya da düşük faizli kredi kampanyaları da takip edilebilir. Daha önce müşterisi olunmamış bankalardan kredi alan tüketiciler, yeni müşteriler için uygulanan düşük faizli ve hatta bazen sıfır faizli kredileri kullanabilirler.

ÖDEME GÜNÜNE DİKKAT EDİN

Kredi ödeme gününüzü maaş veya gelir gününüze göre belirlemekte yarar var. Bankanızla konuşarak ödeme gününüzü maaş veya gelirinizin yattığı tarihe denk getirebilirsiniz. Böylece ödeme zamanı geldiğinde taksiti gecikme faizi yansımadan ödeyebilirsiniz.

HAYAT SİGORTASI İLE KREDİ FAİZİNİ DÜŞÜRÜN

Bankalar hayat sigortası yaptıran kredi kullanıcılarına daha düşük oranda faiz seçenekleri sunabiliyor. Kredi ödeme sürecinde bir vefat durumu halinde bankaya borcunuzun kalmaması için bankanın önerdiği kurumdan sigorta yaptırabilirsiniz. Bu durum hem vefatınız halinde borçlu kalma ihtimalinizi ortadan kaldırır hem de hayat sigortası ile verilen kredinin faiz oranı daha düşüktür.

ŞİFRE VE BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Dijital bankacılık günümüzde çok fazla tercih edilmeye başlandı. Bankaya gitmeden istediğiniz zaman istediğiniz yerde kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Ancak bu durum dolandırıcıların da dikkatinden kaçmıyor. Dijital bankacılıkta şifrenizi ve bilgilerinizi sizi telefonla arayarak bilgi isteyen kimseyle paylaşmamanız gerekiyor.

İNTERNET ADRESİNE DİKKAT EDİN

Kredi başvurunuzu dijital kanallardan yaparken bankanın kendi internet sitesine doğru bilgileri girdiğinizden emin olun. Bankanın web adresinin yazılı olduğu yerin sol yanında kilit işaretinin olmasına dikkat edin. Bu işaret, internet sitesinin güvenli bir site olduğu anlamına gelir. Dolandırıcılar bankaların sitelerini taklit edebilirler, sitenin güvenli olduğundan emin olmadan bilgilerinizi paylaşmayın.

GELİRİNİZE GÖRE KREDİ TUTARI BELİRLEYİN

Kredi ihtiyacınız fazla olsa dahi gelirinize uygun tutarda, ödemede zorlanmayacağınız bir miktar belirleyin. Kredi notunuz yüksekse gelirinizin üzerinde bir kredi çekme limiti size sağlanabilir. Ancak gelir-gider dengesini kurarak tutar belirlemekte yarar var. Gelirinizle orantılı şekilde kredi kullanmak kredi notuna da artı olarak yansır.

KEFİL OLURKEN DİKKAT EDİN

Eğer kredi çeken birine kefil olacaksanız bu, güvendiğiniz ve borcu zamanında ödeyeceğine inandığınız biri olmalı. Borçlarının geri ödemesini zamanında ve düzenli olarak yapacak güvenilir kişilere kefil olunması kredi notunu yükseltir.

Birkaç farklı bankadan kredi kullanın

İhtiyaç duyduğunuz krediyi tek bir bankadan çekmek yerine birkaç farklı bankadan kullanarak daha düşük faiz ödeyebilirsiniz. Böylece kredi tutarını düşük tutarak çok daha düşük maliyetli kredi kullanabilirsiniz.