Savunma Sanayii yasa teklifi Meclis'te: Kredi kartı ve noter ücretlerinde yeni düzenlemeler

Savunma Sanayii ve bazı kanunlarda değişiklik içeren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifin getireceği düzenlemelerle yıllık 69,3 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Savunma Sanayii yasa teklifi Meclis'te: Kredi kartı ve noter ücretlerinde yeni düzenlemeler
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:34

Savunma Sanayii ve bazı kanunlarda değişiklik öngören 12 maddelik yasa teklifi, cuma günü TBMM'ye sunuldu. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine bugün başlanacak ve komisyon aşamasının bugün tamamlanarak, önümüzdeki hafta Genel Kurul'a sevk edilmesi hedefleniyor.

ELDE EDİLECEK GELİR NE KADAR?

Etki analizine göre, teklifin kabul edilmesiyle birlikte yıllık 69,3 milyar TL gelir elde edilecek. Beyannamelerden 28,8 milyar TL, tapu ve kadastro işlemlerinden 9 milyar TL, kredi kartlarından ise 13,1 milyar TL maktu katılım payı sağlanacak. Ayrıca, noter işlemlerinden alınacak payın 18,4 milyar TL olması bekleniyor.

Kredi kartı düzenlemesinin etkisiyle bazı kart sahipleri limitlerini düşürmeye başladı. Bankacılık kaynakları, teklifin bu haliyle geçmesi durumunda kredi kartı kullanımının azalabileceğini öngörüyor. Bunun yanında, enflasyon düzeltmesinin yatırım döneminde yarattığı vergisel yükün ertelenmesi, yıllık 16 milyar TL'lik vergi ertelemesine neden olacak ve yatırımlar tamamlandığında tahsil edilecek.


Etiketler: #kredi kartı #gelir #Savunma

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