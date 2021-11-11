Kripto para alırken dikkat: Çok hızlı yükselen, çok hızlı düşecek

11 Kasım 2021 Perşembe, 15:25

Özkan Cıbır, dijital yatırıma yeni başlayanlara da tavsiyelerde bulundu. Cıbır, “Kripto parayı alternatif döviz veya dijital döviz olarak düşünebilirsiniz. Biz burada yatırımcıya öneri de bulunurken, mağdur olmamaları gereken konulara dikkat etmelerini istiyoruz. Özellikle yeni başlayanlar için önerimiz öncelikle neyi, nereden aldıklarına dikkat etmeleri" dedi.

"Bugün insanlara afaki karlar ve kazançlar vaat ediliyor" diyen Cıbır, "Bu mümkün değil. Böyle bir durumda hiç arkalarına bakmadan kaçmaları lazım. Çok hızlı yükseliyorsa ve akla mantığa yatmayacak karlar verilmeye kalkılıyorsa bununla alakalı burada bir sıkıntı var demektir. Çok hızlı yükselen çok hızlı düşecektir” şeklinde konuştu.