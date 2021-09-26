Kripto para piyasalarında Çin depremi! Huobi'den hesapları kapatma kararı
Çin'in en büyük kripto para borsası Huobi, Çinli kullanıcıların hesaplarını sene sonuna kadar kapatacağını açıkladı.
Kripto para piyasalarında Çin depremi yaşanıyor. Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde kripto paralarla ilgili kararını açıklamış; yapılan açıklamada, kripto para birimiyle ilgili tüm işlemlerin ‘yasa dışı’ olduğunu ve yasaklanması gerektiği belirtilmişti.
Bu kararın ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bloomberg HT'nin haberine göre; Çin'in en büyük kripto para borsası Huobi, Çin kullanıcılarının hesaplarını sene sonuna kadar kapatacak. Huobi daha önce de yeni kullanıcı kayıtlarının durdurulduğunu açıklamıştı.
Çinli kullanıcılar Binance ve OKEx gibi popüler platformların da benzeri kararlar alacağına kesin gözüyle bakıyor.
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