Kritik gün yarın: O bankanın müşterilerinin IBAN’ları değişecek!

Türkiye’nin önde gelen dijital bankacılık uygulamalarından Enpara, QNB çatısından tamamen ayrılarak bağımsız bir bankaya dönüşüyor. Geçen yıl alınan faaliyet izninin ardından süreç son aşamaya gelirken, QNB ve Enpara müşterilere 27 Eylül 2025 Cumartesi sabah 04.00-09.00 saatleri arasında bazı hizmetlerde kesinti olacağını duyurdu.

111 NUMARALI IBAN’LAR YENİLENİYOR

Enpara’nın QNB’den ayrılmasıyla birlikte en dikkat çeken değişiklik IBAN numaralarında olacak. Halihazırda 3 milyonun üzerinde abonesi bulunan banka, QNB’ye tahsis edilen ve IBAN’larda yer alan ‘111’ numarasını artık kullanamayacak. Tüm IBAN’lar yeniden belirlenecek. Banka, müşterilerini mail ve SMS ile bilgilendirdi ve eski IBAN’larını takip etmelerini önerdi.

TRANSFERLER 90 GÜN BOYUNCA YENİ HESABA AKTARILACAK

Kira ve diğer ödemelerde mağduriyet yaşanmaması için eski Enpara IBAN’ına gönderilen tüm EFT ve SWIFT işlemleri 90 gün boyunca QNB tarafından otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacak.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ AYRILACAK

Hem QNB hem Enpara kredi kartı olan müşteriler için kredi kartı limitlerinde de değişiklik yapılacak. Ortak kullanılan limit ayrılarak, her iki bankada birbirinden bağımsız iki limit oluşturulacak. Limitin nasıl bölüneceği ise müşterinin tercihine bırakılacak.