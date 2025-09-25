Kritik veri açıklandı: ABD ekonomisi beklentileri aştı

ABD ekonomisi, ikinci çeyrek büyüme rakamları ve ağustos ayı dayanıklı mal siparişleriyle piyasaları şaşırttı. Hem büyüme hem de enflasyon göstergeleri, beklentilerin üzerinde geldi.

GSYİH BEKLENTİLERİ AŞTI

İkinci çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) nihai verisi yüzde 3,8 oldu. Bu oran, yüzde 3,3’lük piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ekonomik aktivitenin canlılığını ortaya koyan GSYİH satışlar endeksi ise yüzde 6,8 beklentisine karşı yüzde 7,5 seviyesine çıktı.

ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE YÜKSELİŞ

Büyümedeki artışa paralel olarak enflasyon göstergeleri de yükseldi. Çekirdek PCE nihai fiyat endeksi yüzde 2,6 ile beklentileri aştı. Genel PCE fiyat endeksi ise yüzde 2,1 seviyesine ulaştı.

DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİNDE SÜRPRİZ ARTIŞ

Dayanıklı mal siparişleri ağustosta piyasa tahminlerini geride bıraktı. Beklenti yüzde -0,5 düşüş yönündeyken, siparişler aylık bazda yüzde 2,9 artış gösterdi. Böylece temmuzdaki yüzde -2,8’lik gerileme tersine çevrildi. Nakliye sektörü hariç siparişler yüzde 0,4 yükseldi, savunma dışı siparişler ise yüzde 1,9 artış kaydetti. Temmuz ayı verisi de yüzde -2,8’den yüzde -2,7’ye revize edildi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELDİ

ABD verilerinin ardından dolar endeksi yüzde 0,3 yükselerek son üç haftanın zirvesi olan 98.156 seviyesine çıktı. Ayrıca ABD’nin 2 yıllık Hazine tahvili getirisi 5,1 baz puanlık artışla yüzde 3,647 oldu.