Kur korumalı mevduatta yeni rekor
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 28 Nisan ile biten haftada 2 trilyon 117.6 milyar TL'ye çıkarak yeni rekorunu kırdı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 979,8 milyar TL'den 2 trilyon 117,6 milyar TL'ye çıktı.
Aynı haftada krediler 8 trilyon 777,1 milyar TL'den 8 trilyon 889 milyar TL'ye , mevduat 10 trilyon 266,3 milyar TL'den 10 trilyon 307,4 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 298,4 milyar TL'den 1 trilyon 319,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 604,6 milyar TL'den 630,5 milyar TL'ye yükseldi.
Takipteki alacaklar 161,3 milyar TL'den 170,2 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 28 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.
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