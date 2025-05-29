Kuraklıkla boğuşan çiftçi bu yıl buğday fiyatının yüksek açıklanmasını istiyor

Kuraklık ve ağır maliyetlerle boğuşan çiftçi, bu yıl buğday alım fiyatlarının yüksek açıklanmasını istiyor. Kuraklık nedeniyle Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da hasat gerçekleşmeyecek, biçer döverlerin girmeyeceği tarlalar olduğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle de alım fiyatının mutlaka yüksek açıklanması gerektiği vurgulanıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Burak Kırkgöz, çiftçinin fiyatın 14-15 lira olmasını beklediğini söyledi. Kırkgöz, üretimin devam edebilmesi için bu yıl fiyatların mutlaka yüksek açıklanması gerektiğine dikkat çekti.

İktidar hububat alım fiyatlarını henüz açıklamadı. Geçen yıl alım fiyatının düşük kalması çiftçinin tepkisini çekmişti. Üretici bu yıl kuraklık ve ağır maliyetlere karşılık yüksek alım fiyatı açıklanmasını bekliyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Burak Kırkgöz, Konya’da buğdayın haziran sonu, temmuz başı gibi hasat edildiğine dikkat çekti. Arpa hasadının ise haziranın ortalarında gerçekleştiğine işaret eden Kırkgöz, şu anda buğday fiyatlarının 10 lira civarında olduğunu, çiftçilerin 14-15 lira beklentisi bulunduğunu vurguladı.

‘CİDDİ REKOLTE KAYIPLARI BEKLİYORUZ’

Kırkgöz, bu yıl tarımda olağanüstü bir yıl geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Kış yağışlarını çok iyi alamadık. Konya bölgesi yüzde 70 susuz, kıraç alanlara sahip. Yüzde 30’u sulu alanlar. Sulu alanlarda sorun yok ama kıraç alanlarda çok ciddi rekolte kayıpları bekliyoruz. Bazı tarlalara biçer giremeyecek durumda. Verim düşük. Bu tarlalar işlenmeyecek durumda. Nisan yağışlarını da beklediğimiz gibi alamadık. O tarlalarda hasat gerçekleşmeyecek. Bunu ancak alım fiyatlarının yüksek açıklanması ile tolere edebiliriz. Çiftçilerin bu yılki beklentisi fiyatın yüksek açıklanması yönünde. Buğday alım fiyatının 14-15 lira olmasını temenni ediyoruz.”

‘MALİYETLER YÜKSEK’

Kırkgöz, üretimdeki zorluklara da dikkat çekti. Maliyetlerin yüksek olduğunu belirten Kırkgöz, “Girdi maliyetleri yüksek. Boşta bir karış toprağımız yok. Her yer ekiliyor ama açık bir alanda olduğumuz için tamamen iklime bağımlıyız. Maliyetler artarken bir de iklimin dengesiz, düzensiz gitmesi tarımı etkiliyor. O da çiftçilerin ekonomik durumlarını etkiliyor” dedi. Kırkgöz, destek ve açıklanacak fiyatların önemine vurgu yaparken, şöyle devam etti:

“Çiftçilerin üretimi devam ettirebilmesi için, gelecek yılın mahsulüne bakabilmesi için bu yıl daha yüksek fiyat açıklanmasını bekliyoruz. Maliyetler yüksek. Konya Türkiye’nin tahıl ambarı. Rekoltenin düşük olması ülke genelinde de rekoltenin düşmesine neden olur. Konya’da arpa, buğdayda 3 milyon tonun üzerinde üretim gerçekleşiyor. Ülkemizin hububat ekilişinde ilk sırada yer alıyor. Güneydoğu’da da bu yıl verimin düştüğünü duyuyoruz.”