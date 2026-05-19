Küresel devlerden yeni altın tahminleri: Yıl sonunda fiyatlar ne kadar olacak?

Küresel yatırım kuruluşlarının altın fiyatlarına ilişkin 2026 beklentileri, ons altında güçlü görünümün devam edebileceğine işaret etti. Reuters’ın derlediği tahmin tablosuna göre, birçok kurum 2026 yılı için 5 bin doların üzerindeki seviyeleri öngörürken, bazı tahminlerde 6 bin dolar eşiği dikkat çekti.

JPMORGAN’DAN 6 BİN DOLAR SİNYALİ

JPMorgan Chase, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 5 bin 243 dolar olarak açıkladı.

Banka, güçlü talebin sürmesi halinde fiyatların yıl sonuna doğru 6 bin dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngördü. Kuruluş, bu beklentinin merkez bankalarının süregelen alımları ve yatırımcı ilgisinden kaynaklandığını bildirdi.

JPMorgan ayrıca, merkez bankalarının 2026 boyunca yaklaşık 800 ton altın alımı gerçekleştirebileceğini tahmin ediyor.

EN YÜKSEK TAHMİN WELLS FARGO’DAN

Wells Fargo Investment Institute, 2026 sonu için ons altında 6 bin 100 ila 6 bin 300 dolar aralığını öngördü.

UBS Group ise mart, haziran ve eylül 2026 dönemlerine ilişkin hedefini 6 bin 200 dolara yükseltti.

DEUTSCHE BANK VE SOCIETE GENERALE’DEN GÜÇLÜ BEKLENTİ

Deutsche Bank, 2026 yılı ortalama altın fiyatı beklentisini 5 bin 500 dolar olarak açıklarken, yıl içinde 6 bin dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti.

Societe Generale de 2026 sonu için 6 bin dolar hedefi paylaştı.

Goldman Sachs ise Aralık 2026 hedefini 5 bin 400 dolar olarak korudu.

ANZ’DEN İKİ FARKLI SENARYO

ANZ Group’nun dönem sonu tahmininde 2026 için 5 bin 600 dolar seviyesi öne çıktı.

Kurumun daha önceki tahminlerinde yer alan 6 bin dolarlık hedefin ise 2027 ortasına ertelendiği görüldü.

ANZ’nin diğer projeksiyonunda ise 2026 ortası için 4 bin 600 dolar, yıl sonu için ise 4 bin 400 dolar seviyesi tahmin edildi.

DAHA TEMKİNLİ KURUMLAR DA VAR

Altın tahminlerinde daha ihtiyatlı yaklaşım sergileyen kuruluşlar arasında Macquarie Group, Morgan Stanley, HSBC, Bank of America, Standard Chartered ve Commerzbank yer aldı.

Bu kurumların 2026 tahminleri şöyle sıralandı:

Macquarie Group: 4 bin 323 dolar

4 bin 323 dolar Morgan Stanley: 4 bin 600 dolar

4 bin 600 dolar HSBC: 4 bin 587 dolar

4 bin 587 dolar Bank of America: 4 bin 438 dolar

4 bin 438 dolar Standard Chartered: 4 bin 488 dolar

4 bin 488 dolar Commerzbank: 4 bin 900 dolar

ALTINDA YÜKSEK FİYAT ORTAMI KORUNABİLİR

Kuruluşlar arasındaki tahmin farklarına rağmen ortak beklenti, altın piyasasında yüksek fiyat seviyelerinin 2026’da da korunabileceği yönünde şekillendi.

Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri, jeopolitik riskler, küresel enflasyon endişeleri ve güvenli liman talebi, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.