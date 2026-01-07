Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Yatırımcılar, birçok coğrafyada jeopolitik risklerin artabileceği endişelerinin gölgesinde, ekonomileri destekleyebilecek gelişmeleri de öngörerek hassas bir dönemde pozisyon almaya devam ediyor.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin etkileri ve olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken ülkede açıklanan makroekonomik veriler ekonomik görünüm hakkında sinyaller sundu. Söz konusu veriler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikası adımlarına dair beklentileri de şekillendiriyor.

Dün, S&P Global tarafından açıklanan verilere göre ABD'de hizmet sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen yıl aralıkta 52,5'e geriledi.

Aşağı yönlü revize edilen veri söz konusu dönemde sektörde genişlemenin yavaşladığına işaret etti. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aynı dönemde aylık bazda 1,5 puan azalışla 52,7 değerine düştü.

Zayıf gelen PMI verilerinin ardından Fed'e ilişkin faiz indirimi öngörüleri bir miktar yükselirken, açıklanan verilerin sonrasında ABD'de bugün ve cuma günü yayımlanacak istihdam göstergeleri iş gücü piyasasındaki durumu göstermesi açısından daha kritik hale geldi.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Analistler, ABD'de açıklanması beklenen verilerden alınacak sinyallerle, yatırımcıların Venezuela ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere jeopolitik riskleri büyük ölçüde gözardı edebileceğini kaydetti.

Fed yetkilileri ise ayrışan sözle yönlendirmelerde bulunmaya devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, para politikasının ekonomiyi baskıladığını savunarak, bankanın 2026 yılında politika faizini 100 baz puanın üzerinde indirmesi gerekeceğini ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise artan işsizlik ile yüksek seyreden enflasyon nedeniyle para politikasına ilişkin görünümün hassas bir dengede olduğunu aktardı.

GRÖNLAND TRUMP'IN HEDEFİNDE

Jeopolitik tarafta ABD ile Venezuela arasındaki gelişmeler yakından izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini belirtti.

Öte yandan Beyaz Saray, Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Trump önceki günkü açıklamasında ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'a sahip olmaları gerektiğini ve bunun özellikle Rusya ile Çin'e karşı bir güvenlik önceliği olduğunu ifade etmişti.

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerinde sınırlı etkisi olduğunu bildirdi.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17'de bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,5 seviyesinde seyrediyor.

Kıymetli metallerden altın ve gümüşte düşüş eğilimi izleniyor. Altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 470 dolardan, gümüşün onsu da yüzde 1,8 kayıpla 79,9 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi sonrası petrol arzının artabileceğine yönelik beklentilerle piyasada referans olarak kabul gören Brent petrolün varili fiyatı gerilemeye devam ediyor. Dün yüzde 2,2 düşerek 60,3 dolara inen Brent petrolün varil fiyatı bugün de yüzde 0,8 azalışla 59,9 dolarda seyrediyor.

NEW YORK BORSASINDA REKOR KIRILDI

Kurumsal tarafta ise teknoloji ve yapay zeka şirketlerindeki yükseliş dikkati çekti. Dün Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10, Palantir Technologies'in hisseleri yüzde 3,3 değerlendi.

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın CES 2026'da hafıza ve depolama ihtiyacına dikkati çekmesinin ardından bellek ürünleri üreten Sandisk'in hisseleri yüzde 27,6 yükseldi.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,99 arttı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

AVRUPA BORSALARINDA REKOR KAPANIŞLAR GÖRÜLDÜ

Avrupa borsaları dün İtalya hariç pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'deki istihdam verilerine ek olarak Avro Bölgesinde açıklanacak enflasyon verileri de yatırımcıların odağında.

Analistler, Avro Bölgesinde geçen yıl aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 2 arttığının tahmin edildiğini belirtti.

Dün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da geçen yıl kasımda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,8 oldu. Böylece ülkedeki enflasyon Eylül 2024’ten beri en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara duyarlı olan Avrupa ekonomisinin son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüşten faydalanabileceğini belirterek, Venezuela'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri müdahale ile alıkoymasının ardından Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez'i meşru lider olarak tanımadıklarını bildirdi.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin haber akışı bölge gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Dün, İngiltere ve Fransa, barış halinde Ukrayna'ya asker göndermek için niyet beyanı imzaladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransız ve İngiliz ordularının, Ukrayna'da bir ateşkes sonrasında bu ülkede görev yapabileceğini belirtti.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,20 düştü. değer kazandı.