Atatürk heykeli gece yarısı söküldü, yurttaş tepki gösterdi: Gebze Belediyesi'nden açıklama

Gebze Belediyesi, kent meydanında bulunan Atatürk heykelini gece saatlerinde yerinden sökerek kamyona yükledi.

Yurttaşlar kamyonun önünü keserek tepki gösterdi.

GEBZE BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

AKP'li Gebze Belediyesi, Atatürk heykelinin kaldırılmasına ilişkin saatler sonra açıklama yayımladı.

Açıklamada, Atatürk heykelinin teknik zorunluluklar nedeni ile taşındığı, yapılması planlanan proje tamamlandığında heykelin yeniden yerine taşınacağı ifade edildi:

"Son günlerde yazılı ve sosyal mecralarda yer alan Atatürk Anıtı’nın taşınmasına ilişkin haberlere yönelik kamuoyunu aydınlatacak basın açıklaması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu Atatürk Anıtı; metro çalışmaları başlamadan önce Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan yer altı çarşısı projesinin bulunduğu alanda yer almakta olup metro inşaat süreci başladıktan sonra da aynı şekilde proje alanı içerisinde kalmaktadır.

Gelinen aşamada teknik zorunluluklar nedeniyle Atatürk Anıtı’nın geçici olarak taşınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu taşıma işlemi geçici nitelikte olup Atatürk Anıtı herhangi bir yere değil, geçici süreyle yeni kaymakamlık binasının tören alanına nakledilecektir. Bunun temel sebebi; bu alanın resmî törenlerin icrasına uygun olmasıdır. Bu tercih, tamamen kamusal düzen ve devlet geleneğine uygunluk çerçevesinde yapılmıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; milletimizin ortak değeridir. Atatürk Anıtı’na yönelik alınan tüm kararlar; saygı, hassasiyet ve hukuki sorumluluk bilinciyle şekillenmektedir. Önemle bir kez daha ifade etmek isteriz ki, söz konusu proje tamamlandığında Atatürk Anıtı mevcut yerine yeniden taşınacaktır."