Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerini bekliyor

Küresel piyasalar, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, ABD’nin ticaret alanında daha fazla ülkeyle anlaşabileceği öngörüleri ve bazı teknoloji şirketlerinin planlanan tarifelerden muaf tutulacağına ilişkin açıklamalarla pozitif seyrederken, gözler gelecek hafta açıklanacak ABD'nin enflasyon verisine çevrildi.

Dünya genelinde ABD'nin tarifeler konusunda attığı adımlar geçen hafta piyasalarda oynaklığı artıran temel unsurlar arasında yer almaya devam etti.

Önceki hafta ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin güç kaybedeceğine yönelik oluşan endişelerle haftaya temkinli başlayan küresel piyasalar, Fed’in faiz indirimi ihtimalinin kuvvetlenmesi ve ABD’nin tarifelerde daha fazla ülkeyle anlaşabileceği öngörüleriyle yükseliş eğilimine girdi.

Gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşirken, dünya genelinde büyüme başta olmak üzere önemli makroekonomik veriler de yakından takip edilecek.

BEKLENTİLER AÇIKLANDI

Analistler, ABD'deki enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini ifade ederken, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmasının beklendiğini ve söz konusu verinin tahminlerden sapması durumunda ise varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini kaydetti.

ABD'de geçen hafta yayımlanan Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları ise tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin temmuzda yüzde 3,1'e çıktığını gösterdi.

Enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya girilirken para piyasalarında, Fed'in eylül toplantısında faizi 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, bankanın yıl sonuna kadar bir faiz indirimi daha yapabileceği ihtimalinin ekimde yüzde 53 ve aralıkta yüzde 65 ile fiyatlandığını bildirdi.

TARİFELER BELİRLEYİCİ OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Trump ayrıca Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı.

Bunun yanı sıra ithal çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirten Trump'ın, ABD'de mal üreten şirketlerin planlanan vergilerden muaf tutulacağını açıklamasının ardından yatırımcıların tedarik zinciri üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişeler azaldı.